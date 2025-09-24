«Πάρτε πίσω την εγκύκλιο για το Ολοήμερο Σχολείο που αποκλείει αυθαίρετα μαθητές και προσλάβετε αναπληρωτές γιατί τα κενά έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ» διαμηνύουν οι γονείς.

Αναβρασμός επικρατεί σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου για «κόφτη» μαθητών στο Ολοήμερο Σχολείο μέσω της «προτεραιοποίησης» καθώς τα κενά στα σχολεία «αγγίζουν» την λειτουργία και αυτού του προγράμματος.

Με μια κατεπείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ανατρέπεται πλήρως ο προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών. Συγκεκριμένα, στα Ολοήμερα Σχολεία όλης της χώρας εισάγεται αιφνιδιαστικά «χαρτάκι προτεραιότητας», με οδηγία προς τους διευθυντές να συγκεντρώνουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι ή άτομα με αναπηρία ή μονογονείς. Σύμφωνα με τη νέα συμπληρωματική εγκύκλιο, προτεραιότητα έχουν τα παιδιά οικογενειών όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, οι μαθητές μονογονεϊκών οικογενειών, ακολουθούν οι περιπτώσεις με έναν εργαζόμενο γονέα και τον άλλο αποδεδειγμένα άνεργο, και τέλος οι «ευάλωτες» οικογένειες. Η απόφαση αφήνει εκτός τμήματος αρκετά παιδιά που είχαν ήδη εγγραφεί, τινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προγραμματισμό και επιβεβαιώνοντας την κριτική για παλινωδίες εκ μέρους του Υπουργείου και έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, όσες οικογένειες δεν πληρούν τα κριτήρια ή χαρακτηρίζονται «υπεράριθμες», κινδυνεύουν να δουν τα παιδιά τους να αποκλείονται από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, δεδομένων των τεράστιων ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό το Υπουργείο επιστράτευσε το τέχνασμα του «κόφτη» στο Ολοήμερο για να εξοικονομήσει προσωπικό και να μην φαίνονται τόσο μεγάλα τα ποσοστά υποστελέχωσης.

«Το μπάχαλο στο Ολοήμερο είναι επίτευγμα του Υπουργείου για να δικαιολογήσει τις περικοπές»

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σημείωσε ότι «Στις 3 Ιουνίου το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές στα Ολοήμερα Σχολεία θα γίνουν χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να εγγραφούν. Ωστόσο, στις 19 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και τη συγκρότηση των τμημάτων, νέα οδηγία του Γενικού Γραμματέα επέβαλε περιορισμούς και «κόφτες», ανατρέποντας τον προγραμματισμό των σχολείων και διαλύοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό των γονιών. Το μπάχαλο στο Ολοήμερο δεν είναι τυχαίο. Είναι «επίτευγμα» του Υπουργείου, που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει περικοπές και τη μείωση των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση θυμίζει το 2016-2017, όταν η τότε κυβέρνηση προχώρησε σε αντίστοιχες αντιπαιδαγωγικές αλλαγές στο ολοήμερο, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων. Οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών δεν πρέπει να γίνονται κόστος.»

«Διαλύουν και το Ολοήμερο Σχολείο» – Οργή γονέων για την αιφνιδιαστική εγκύκλιο

Οι εξελίξεις στο Ολοήμερο Σχολείο έχουν προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους γονείς, που καταγγέλλουν πως το υπουργείο διαλύει τον θεσμό του Ολοήμερου, αντί να τον ενισχύει. Παράλληλα, τονίζουν ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνοντας στον «αέρα» χιλιάδες οικογένειες που στηρίζονται καθημερινά στη λειτουργία του. Γονέας δήλωσε στο Dnews ότι «το ολοήμερο είναι δικαίωμα όλων των μαθητών και όχι προνόμιο για λίγους. Δεν δεχόμαστε αποκλεισμούς και αυθαίρετους διαχωρισμούς που μετατρέπουν τη δημόσια εκπαίδευση σε παζάρι χαρτιών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στοχοποιούν και το ολοήμερο σχολείο. Δεν φτάνουν οι χιλιάδες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συντηρήσεις και αναβαθμίσεις απαρχαιωμένου εξοπλισμού και κτιριακών προβλημάτων που δεν αντιμετωπίζονται, δεν φτάνει που θέλουν να δουλεύει ο εργαζόμενος 13 ώρες τη μέρα, το παιδί του τι θα το κάνει; Κατά τα άλλα, ανησυχούμε για το δημογραφικό και κάνουμε κινήσεις για να γεννηθούν περισσότερα παιδιά. Μας δουλεύει η κυβέρνηση..» ξεσπά γονέας.

«Να μην κλείσει κανένα τμήμα Ολοήμερου - Προσλήψεις εκπαιδευτικών θέλουμε όχι αποκλεισμό μαθητών»

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης Υμηττού σε αιχμηρή της ανακοίνωση τονίζει «Μια ακόμα έκπληξη ήρθε να προστεθεί στις τόσες που μας επιφυλάσσουν καθημερινά οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας .Ενώ ήδη υπήρχαν εγγραφές μαθητών στα ολοήμερα τμήματα από τον Μάιο, ήρθαν οι ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξουν αυτό το οποίο διαφήμιζαν ως επιτυχία τους! Με απλά λόγια η προτεραιότητα δεν είναι οι διορισμοί δασκάλων ώστε να επαρκούν για τη φύλαξη των παιδιών μας, αλλά η μείωση του αριθμού μαθητών στο ολοήμερο τμήμα κάθε σχολείου. Σε μία κοινωνία που ο γονιός αναζητά απεγνωσμένα εργασία ώστε να καταφέρει να επιβιώσει, όπου οι παππούδες και γιαγιάδες έχουν γίνει πάλι γονείς σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, με όποια προβλήματα υγείας και αν έχουν, σε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει επιλέξτε ποια παιδιά θα παραμείνουν στη φύλαξη. Δεν χωράνε όλα! Σε αυτόν τον αποκλεισμό των παιδιών μας εμείς δεν είμαστε μόνο αντίθετοι, αλλά καλούμε και τους Συλλόγους μας να είναι σε εγρήγορση ενημέρωσής μας, ώστε να μην κλείσει κανένα τμήμα ολοήμερου.»

Αντίστοιχη και η αντίδραση της Ένωσης Γονέων Πεντέλης «Κανένας αποκλεισμός μαθητή από το Ολοήμερο. Ζητάμε την ανάκληση της απαράδεκτης εγκυκλίου και την άμεση πλήρωση όλων των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία μας. Ορθώνουμε τείχη προστασίας ττου Δημόσιου Σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και παιδιών μας!»

«Θα σταθούμε απέναντι στην πρόθεση του Υπουργείου να κλείσει τμήματα στα ολοήμερα για να αντιμετωπίσει τα τεράστια κενά που έχει δημιουργήσει τη φετινή σχολική χρονιά. Η πρόθεση του ΥΠΑΙΘ είναι ξεκάθαρη. Βάζει «κόφτη» και προτεραιότητες στη φοίτηση αποκλείοντας παιδιά καθώς επί της ουσίας επιδιώκει να λιγοστέψει τα τμήματα, να παρουσιάσει λιγότερα εκπαιδευτικά κενά και να προσλάβει λιγότερους εκπαιδευτικούς στην αναμενόμενη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Είμαστε σε επαγρύπνηση για να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα του Ολοήμερου κανονικά, όπως έχουν ήδη προγραμματιστεί χωρίς κόφτες και αποκλεισμούς και να στελεχωθούν πλήρως με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς» ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής.

«Να πάρουμε τα παιδιά μας στη δουλειά; Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα με τα κενά;»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας Λήμνου που το Ολοήμερο δεν έχει καν ξεκινήσει. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «Το πρώτο κουδούνι χτύπησε αλλά το Ολοήμερο ακόμη είναι άφαντο. Οι εργαζόμενοι γονείς ζοριζόμαστε. Αναγκαζόμαστε είτε να απουσιάσουμε από τη δουλειά μας είτε να φύγουμε για λίγο, να πάρουμε τα παιδιά μας από το σχολείο στις 13.15 και να τα έχουμε μαζί μας εκεί. Την ώρα, δηλαδή, που άλλα παιδιά βρίσκονται ήδη στο σπίτι τους και μελετούν, τα δικά μας βρίσκονται στον – αφιλόξενο και σίγουρα όχι κατάλληλο για μελέτη – χώρο εργασίας μας. Ζητάμε από τη Διεύθυνση Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσει ώστε το ολοήμερο να λειτουργήσει άμεσα, καθώς ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν μπορεί να περιμένει τον προγραμματισμό του Υπουργείου, που ελπίζουμε κάθε χρονιά ότι θα έχει ολοκληρωθεί, αν όχι την 1η, τουλάχιστον στις 11 Σεπτεμβρίου.»

Στη Βουλή η «ανατροπή» στο Ολοήμερο Σχολείο – Ερώτηση 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Την «απαράδεκτη ανατροπή» στο καθεστώς φοίτησης στο Ολοήμερο Σχολείο φέρνουν στη Βουλή 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Πόπης Τσαπανίδου, καταθέτοντας ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας. Οι βουλευτές καταγγέλλουν ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλάζει αιφνιδιαστικά το πλαίσιο συμμετοχής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, εισάγοντας αυστηρά κριτήρια προτεραιότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά που είχαν ήδη εγγραφεί να μένουν εκτός, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Στην ερώτηση ζητούνται εξηγήσεις για τους λόγους αλλαγής του πλαισίου μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, τον αριθμό των μαθητών που αποκλείονται φέτος, τις ενέργειες που θα γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η φοίτηση όλων των παιδιών,και αν η Υπουργός προτίθεται να αποσύρει την επίμαχη εγκύκλιο.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το νέο καθεστώς περιορίζει τη λειτουργία των τμημάτων και μειώνει τις ανάγκες για επιπλέον προσωπικό, αντί να ενισχύει το πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι το Ολοήμερο Σχολείο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «επιλεκτική παροχή», αλλά αποτελεί θεμελιωμένο θεσμό στήριξης όλων των μαθητών και οικογενειών, ζητώντας ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και όχι αυθαίρετους αποκλεισμούς.