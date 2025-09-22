Το Ολοήμερο Σχολείο πλέον δεν είναι διαθέσιμο για όλους τους μαθητές και η απόφαση αυτή προκάλεσε σάλο με γονείς και εκπαιδευτικούς να μιλούν για «φτηνά κόλπα» να μειωθούν τα κενά και μαθητές δύο ταχυτήτων.

Αντιδράσεις και αναβρασμό στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας έφερε η αιφνιδιαστική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για «κόφτη» στη φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Σχολείο σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα κενά στους εκαιδευτικούς, να συμπτυχθούν οι τάξεις και να λειτουργήσει το πρόγραμμα του Ολοήμερου χωρίς προβλήματα. Η εγκύκλιος στάλθηκε με το «καλημέρα» στα σχολεία με τους γονείς να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόσθετο πρόβλημα καθώς ενώ είχαν φροντίσει τα παιδιά να γραφτούν εγκαίρως και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ενόσω οι εργαζόμενοι γονείς θα βρίσκονται στις δουλειές τους ξαφνικά αλλάζουν οι μαθητές που έχουν προτεραιότητα στη φοίτηση και ένα μεγάλο ποσοστό «μένει στον αέρα».

Η εγκύκλιος κόφτης για το Ολοήμερο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο που είχαν γίνει οι εγγραφές στο Ολοήμερο για την νέα σχολική χρονιά δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι μαθητές χωρίς κανέναν αστερίσκο. Η ασφυκτική κατάσταση με τα τεράστια κενά στα σχολεία όμως που έχει διαμορφωθεί από την έναρξη των μαθημάτων οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας σε αλλαγή πλεύσης ώστε να εξοικονομηθεί εκπαιδευτικό προσωπικό. Όμως όλα αυτά έγιναν εις βάρος του προγραμματισμού των γονέων ενώ αντιδράσεις είχαμε και από τους διευθυντές που μιλάνε ευθέως για απαξίωση του σχολείου και ντροπή για την δημόσια εκπαίδευση.

Εν μία νυκτί το Ολοήμερο αλλάζει και τίθεται πλέον ζήτημα προτεραιότητας στη φοίτηση με τελικό στόχο τη δημιουργία μικρών ευέλικτων τμημάτων με ελάχιστους μαθητές ώστε να μην χρειάζεται εξτρά προσωπικό. Ειδικότερα όπως ορίζεται «Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση των τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του, κάνουν δεκτές τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα

α) αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες

β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δυο και ο έτερος άνεργος

γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν την ευθύνη για την συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων».

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης καταγγέλλει ότι «Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα των παιδιών να παραμείνουν στο σχολείο τους, να στηρίζονται και να μελετούν τα μαθήματά τους, να συνεχίζουν το σχολικό πρόγραμμα. Επιπλέον αδιαφορεί για τον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό των οικογενειών που θα αναγκαστούν να ψάχνουν πού θα αφήσουν τα παιδιά τους καθημερινά μετά τις 13.15. Είναι ξεκάθαρο ότι και με αυτή τη μεθόδευση, η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, που «ψάχνουν» εδώ και μέρες τι φταίει για τα χιλιάδες κενά στα σχολεία και στοχοποιούν τις γυναίκες-μητέρες συναδέλφισσες, επιδιώκουν να μην καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις και τα χιλιάδες κενά της εκπαίδευσης στη Β΄φάση προσλήψεων των αναπληρωτών, να μην στελεχώσουν τμήματα και ολοήμερα με εκπαιδευτικούς, να κόψουν από παντού, γιατί τελικά και το ολοήμερο θεωρείται κόστος όπως συνολικά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Τέρμα στην κοροϊδία και την εξαπάτηση! Βάζουμε φρένο στην πολιτική που υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, που εμπορευματοποιεί κι άλλο το δημόσιο σχολείο, που στέλνει τους μαθητές βορά σε ιδιωτικά συμφέροντα και αναγκάζει τους γονείς να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘΑ να πάρει πίσω την απαράδεκτη εγκύκλιο. Κανένας μαθητής να μην αποκλειστεί από τα ολοήμερα τμήματα!»

Στα κάγκελα οι γονείς: «Αποκλείουν παιδιά από το Ολοήμερο και κλείνουν τμήματα αυθαίρετα»

Όπως καταγγέλλει γονέας στο Dnews «Το ολοήμερο σχολείο είναι στήριξη για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες όχι προνόμιο για λίγους. Αντί η κυβέρνηση να ενισχύει τα Ολοήμερα και να ανοίγει τμήματα για να καλύψει τις ανάγκες όλων των οικογενειών, βάζει περιορισμούς για να κλείσουν τμήματα.Λιγότεροι μαθητές άρα λιγότερα τμήματα άρα λιγότεροι εκπαιδευτικοί οπότε τα κενά ως δια μαγείας μειώνονται.»

Χαρακτηριστική και η ανακοίνωση του Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Ιλίου «το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει το Ολοήμερο Σχολείο όχι ως δικαίωμα όλων των παιδιών, αλλά ως «πρόγραμμα με προτεραιότητες». Κάθε Σεπτέμβρη η ίδια ιστορία: εξαγγελίες για καθολική φοίτηση, εγκύκλιοι της τελευταίας στιγμής, σχολεία σε αβεβαιότητα και γονείς σε αγωνία. Και όμως, όσοι γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα στα σχολεία παραδέχονται με μία φράση: «Αύριο γίνεται». Κι όταν Διευθυντές και Διευθύντριες, που σηκώνουν το βάρος της καθημερινότητας, φτάνουν στο σημείο να γράφουν δημόσια τη λέξη Ντροπή, τότε το Υπουργείο οφείλει να ακούσει. Εμείς, οι γονείς, δηλώνουμε την απόλυτη στήριξή μας σε αυτήν τη φωνή. Γιατί πράγματι είναι ΝΤΡΟΠΗ το αυτονόητο να παρουσιάζεται ως ανέφικτο. Απαιτούμε αμεση και καθολική φοίτηση όλων των μαθητών/τριών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Ολοήμερο, επαρκή στελέχωση με εκπαιδευτικούς χωρίς μπαλώματα και καθυστερήσεις. Η λύση υπάρχει και μπορεί να εφαρμοστεί «αύριο». Το ερώτημα είναι αν υπάρχει η βούληση»

«Ομολογία αποτυχίας του Υπουργείου Παιδείας οι χειρισμοί για το Ολοήμερο»

«Το γεγονός ότι σήμερα τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν τα χιλιάδες κενά και να κρίνουν ουσιαστικά ποιος μαθητής έχει "περισσότερη" ανάγκη την εγγραφή του στο ολοήμερο είναι ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας! Το ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ωρολόγιου Προγράμματος και δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι το ποιος μαθητής ή μαθήτρια θα φοιτήσει σε αυτό. Προτεραιότητα του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι η άμεση κάλυψη όλων των κενών σε γενική και ειδική αγωγή και όχι η με κάθε τρόπο προσπάθεια μείωσης των δηλωμένων από τις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κενών!» τονίζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Δάσκαλος 5ου Πειρ. ΔΣ Κομοτηνής, τ.Αντιπροεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου.

«Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί με διάφορους τρόπους να συρρικνώσει το Δημόσιο Σχολείο. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκε η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, καθώς με μία άκαιρη χρονικά εγκύκλιο θέτει προϋποθέσεις όσον αφορά τη συγκρότησή τους. Έφτασαν στο σημείο να αναιρούν την προηγούμενη εγκύκλιο, καθώς οι αιτήσεις εγγραφών στα ολοήμερα τμήματα έχουν γίνει από τον περασμένο Μάιο, χωρίς να ζητείται καμία προϋπόθεση. Η ανεπάρκεια, η αποτυχία και η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην στελεχώσει τα Δημόσια Σχολεία, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με το απαραίτητο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό φανερώνει τα αδιέξοδα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» καταγγέλλει μέσω Dnews ο Γιώργος Τρούλης, ως εκπρόσωπος από το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών,Ταμίας του ΔΣ της ΔΟΕ και Αντιπρόεδρος ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου.

«Αφού στοχοποίησαν την άδεια ανατροφής των εκπαιδευτικών «χτυπάνε» και τις ανάγκες των γονέων των μαθητών»

Στο ίδοι πνεύμα και οι δηλώσεις των αιρετών ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής που ξεκαθαρίζουν ότι «ζητάμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την απόσυρση και τη διασαφήνιση της συγκεκριμένης εγκυκλίου που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση εξαιτίας της παραπάνω εγκυκλίου. Η συγκεκριμένη δε εγκύκλιος έρχεται λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις της Υπουργού ότι για τα κενά των εκπαιδευτικών, φταίνε οι άδειες ανατροφής των εκπαιδευτικών και "γεννά" εύλογα ερωτηματικά για την πρόθεση της κυβέρνησης να προστατευτεί ή μη ο θεσμός της οικογένειας και οι ανάγκες των γονέων. Δε χωρά καμία προτεραιοποίηση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών και στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου.»

«Κάλυψαν το 45% των κενών, είδαν το πρόβλημα και τώρα την πληρώνει το Ολοήμερο Σχολείο»

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα το ζήτημα με το Ολοήμερο είναι μια προσπάθεια να εξορθολογιστούν τα κενά στα σχολεία αλλά για ακόμη μια φορά όπως καταγγέλουν επιλέγεται ο λάθος τρόπος. «Πρώτα προσέλαβαν μόλις το 45% των αναγκαίων εκπαιδευτικών. Τώρα ήρθε η ώρα να κλείσουν βιαστικά όσα ολοήμερα μπορούν!!! Γιατί μόνο αυτό σημαίνει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τα ολοήμερα. Δηλαδή σκοπεύουν να λειτουργήσει το ολοήμερο κατά προτεραιότητα για κάποια παιδιά και όχι για όλα γιατί φυσικά δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί και μετά θα πουλήσουν και ευαισθησία πως φροντίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το Υπουργείο θέλει να βάλει τους εκπαιδευτικούς σε σύγκρουση με τους γονείς. Γιατί τα τμήματα του ολοήμερου έχουν συγκροτηθεί και μας ζητά τώρα να αποκλείσουμε παιδιά από το ολοήμερο προετοιμάζοντας το έδαφος για δραστικές περικοπές εκπαιδευτικού προσωπικού και «κλάδεμα» των τμημάτων του ολοήμερου!» τονίζει στο Dnews ο Στέφανος Μακρυγιάννης Δάσκαλος στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και πρόεδρος στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης.

ΔΟΕ: «Να ανακληθεί άμεσα η εγκύκλιος»

Θέση για το φλέγον ζήτημα που έχει ανακύψει πήρε και η ΔΟΕ διαμηνύοντας ότι «Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών κατακρεουργούνται! Αναθέσεις τμημάτων και διδακτικών αντικειμένων σε εκπαιδευτικούς κινδυνεύουν να γίνουν έρμαιο της επιλογής της κυβέρνησης να διαλύσει το Δημόσιο Σχολείο! Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, το γονεϊκό κίνημα και ολόκληρη την κοινωνία να ορθώσουν τείχη προστασίας του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Εδώ και τώρα, απαιτούμε να ανακληθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος!».





