Ο αιφνιδιαστικός αποκλεισμός μαθητών από το Ολοήμερο αφού έχει ξεκινήσει η χρονιά και έχει εγκριθεί η αίτησή τους έχει εξοργίσει τους γονείς που ζητάνε από το Υπουργείο να αλλάξει γραμμή.

Γιγαντώνονται όσο περνούν οι μέρες οι αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον αιφνιδιαστικό και εν πολλοίς αυθαίρετο «κόφτη» μαθητών από το Ολοήμερο Σχολείο ενόσω οι σχετικές διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τον περασμένο Μάιο. Άπαντες συμφωνούν ότι πρόκειται από μια απέλπιδα προσπάθεια «τέχνασμα» του Υπουργείου να «εξορθολογίσει» τα τεράστια κενά που έχουν απλωθεί πάνω από τις τάξεις όλων των βαθμίδων και έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων.

Σύμφωνα με την οδηγία που εστάλη σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι γονείς θα πρέπει πλέον να προσκομίσουν δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την ανάγκη παραμονής των παιδιών τους στο ολοήμερο. Στόχος είναι να μπει τάξη στην κατανομή των θέσεων, καθώς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς έχουν δημιουργήσει κενά που δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία όλων των τμημάτων, ενώ οι γονείς αντιδρούν και κάνουν λόγο για «κόφτη» στο ολοήμερο που θα αφήσει πολλά παιδιά έξω από αυτό.

Ολοήμερο Σχολείο: Σχέδιο «εξοικονόμησης» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί για τα κενά

Όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί της Αγωνιστικής Συσπείρωσης το ζήτημα με το Ολοήμερο Σχολείο είναι η κορυφή του παγόβουνο για το σχέδιο περικοπών και «εξοικονόμησης» στα σχολεία. «Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ αφήνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς σε κρίσιμες δομές (παράλληλη στήριξη – ολοήμερα), αποδεικνύουν την επιτελική τους ανικανότητα να οργανώσουν την έναρξη της χρονιάς και για να αποπροσανατολίσουν, στοχοποιούν απαράδεκτα τους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν άδεια ανατροφής, επιστρατεύουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Οι μάσκες πλέον πέφτουν. Επιχειρούν να κόψουν μαθητές από τα ολοήμερα. Ανατρέπουν το πρόγραμμα στα ειδικά σχολεία για να εξοικονομήσουν προσωπικό. Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε «λάστιχο».Ξαναφέρνουν λογικές συγχωνεύσεων. Η κατάσταση στα σχολεία φτάνοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου είναι εκρηκτική.»

Η προτεραιοποίηση των μαθητών «δείχνει» τις κυβερνητικές προθέσεις για το δημόσιο σχολείο

Στην ίδια γραμμή και οι εκπαιδευτικοί από τις Παρεμβάσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κάνουν λόγο για «τοξικότητα και ταξικότητα του Υπουργείου Παιδείας πίσω από τον αποκλεισμό μαθητών από τα Ολοήμερα Σχολεία». Με σκληρή τους ανακοίνωση καταγγέλλουν την εγκύκλιο που θέτει «κοινωνικά κριτήρια» για την εγγραφή στα Ολοήμερα Σχολεία. Όπως τονίζουν «η προτεραιοποίηση αναγκών» αποτελεί ένα νέο εργαλείο περικοπών από την κυβέρνηση της ΝΔ στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην προσπάθεια υποβάθμισης του ολοήμερου αφού «έκοψαν» τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα να στελεχώνεται αποκλειστικά από περισσεύματα ωρών εκπαιδευτικών τώρα επιχειρούν το «κόψιμο» μαθητών. Έτσι οι γονείς βάζουν για άλλη μια φορά το χέρι στην τσέπη, και πριμοδοτούνται τα ιδιωτικά κέντρα μελέτης για όποιον έχει βέβαια την οικονομική δυνατότητα. Η επιτομή της ταξικότητας!!Ταυτόχρονα η νέα εγκύκλιος έχει πολλαπλούς στόχους: τον «κοινωνικό αποκλεισμό» μαθητών από το ολοήμερο σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία (με αξιοποίηση επιχειρημάτων δήθεν κοινωνικού χαρακτήρα), την καλλιέργεια κουλτούρας διεύρυνσης του ωραρίου και την εντατικοποίηση της εργασίας.»

Καλούν μάλιστα τους γονείς να μην προχωρήσουν στην κατάθεση δικαιολογητικών για να αιτιολογήσουν την φοίτηση του μαθητή στο Ολοήμερο. Μιλούν για ευθύνες του Υπουργείου που προκάλεσαν ένα πρωτοφανές μπάχαλο με μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών «στο βωμό πάντα των περικοπών». Καταγγέλλουν ότι «η επιλογή «κόφτη» στο Ολοήμερο φανερώνει προχειρότητα στο σχεδιασμό, κυνισμό στην αντιμετώπιση των μαθητών και μετάθεση ευθυνών αφού ζητά από τους εκπαιδευτικούς να απορρίψουν αιτήσεις γονέων αν και τον Ιούνιο τις οποίες είχαν (ορθώς) αποδεχθεί. Κανείς γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει δικαιολογητικά για να εγγράψει το παιδί του και επομένως αν δεν τα προσκομίσει κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποκλείσει το παιδί του από το ολοήμερο. Αυτό οφείλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι προϊστάμενοι/ες/διευθυντές/ντριες των σχολείων να το λάβουν υπόψιν τους.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γονείς στο Χαϊδάρι κατεβαίνουν στο δρόμο για τις σοβαρές ελλείψεις

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χαϊδαρίου προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 9:00πμ στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την απάραδεκτη εικόνα με τα κενά και την υποστελέχωση. Όπως καταγγέλλουν στο Dnews η συντριπτική πλειοψηφία των ολοήμερων τμημάτων στα δημοτικά να μην είναι σε πλήρη λειτουργία και 5 τμήματα Oλοήμερου στα νηπιαγωγεία να είναι κλειστά. Mουσικοί, Θεατρολόγοι, εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, Γυμναστές λείπουν από τα σχολεία και τα κενά να είναι τεράστια. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά με σοβαρές παθήσεις, μένουν ακάλυπτα καθώς δεν έχουν προσληφθεί σχολικοί νοσηλευτές ενώ τραγική είναι και η κατάσταση στην Παράλληλη Στήριξη έχοντας καλυφθεί μόλις το 30–40% των εγκεκριμένων γνωματεύσεων της α΄ φάσης αναπληρωτών. Παράλληλα απαιτούν απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου «που στο όνομα του εξορθολογισμού του κόστους και των μειωμένων προσλήψεων δρομολογούν κόφτη και στη φοίτηση των μαθητών στο ολοήμερο σχολείο.»