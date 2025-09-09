Αναπληρωτές Α Φάσης: Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν μετά το SMS τοποθέτησης στα σχολεία

Σήμερα με SMS οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία, τα επόμενα βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Με το βλέμμα στραμμένο στο άνοιγμα των σχολείων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Α φάσης μετράνε αντίστροφα για να λάβουν εντός της μέρας το πολυπόθητο SMS με την σχολική μονάδα ή το ΚΕΔΑΣΥ όπου θα κληθούν να υπηρετήσουν φέτος. Βέβαια πέραν του SMS υπάρχει και η δυνατότητα να δουν απευθείας το σχολείο τοποθέτησής τους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΣΥΔ ανατρέχοντας στο ιστορικό της αίτησής τους πατώντας στο μωβ κουμπί.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πώς γίνεται η ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ήτοι την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή στην έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. ή του Κε.Δ.Α.Σ.Υ. καλούνται, από τις 00:01 μέχρι τις 14:59, να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), προκειμένου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Σε περίπτωση πολλαπλής τοποθέτησης, παρουσιαστείτε στη μονάδα με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η ανάληψη υπηρεσίας την ίδια ημέρα δεν διασφαλίζεται. Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης

Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο

Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών.