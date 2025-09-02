Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κοιμούνται σε σκηνές κάμπινγκ στα Κύθηρα

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναζητούν στέγη με το κυάλι την ώρα που στα Κύθηρα κάμπινγκ τους προσφέρει διαμονή σε σκηνές με μόλις ένα ευρώ την ημέρα.

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία στις 11 Σεπτέμβρη. Μαζί με το άνοιγμα των σχολείων επιστρέφει και ο εφιάλτης των αναπληρωτών αλλά και των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών της ανέρευσης στέγης στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Τα καταλύματα αγνοούνται καθώς όλα διατίθενται για τουριστικούς λόγους με τους ιδιοκτήτες να μην κάνουν πίσω και να συζητάνε το ενδεχόμενο ενοικίασης στους εκπαιδευτικούς μετά τα τέλη Οκτώβρη και σε τιμές αρκετά «τσιμπημένες».

Έτσι θα δούμε και φέτος διανυκτερεύσεις εκπαιδευτικών μέσα σε σκηνές στην παραλία ή και στα αυτοκίνητά τους, υπό το βάρος της έλλειψης σπιτιών για ενοικίαση. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη κι όμως από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δεν έχει βρεθεί η λύση που θα δώσει οριστικό τέλος στα προβλήματα διαμονής και διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Οι αρμόδιοι κωφεύουν αδιαφορώντας να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η ομαλή έναρξη και λειτουργία των σχολείων αν δε δοθεί λύση στο πρόβλημα για την αξιοπρεπή διαμονή και στέγαση των εκπαιδευτικών. Ένα ζήτημα που δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.

Κύθηρα: Κάμπινγκ προσφέρει σκηνές με 1 ευρώ στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι κάμπινγκ στο Καψάλι των Κυθήρων θέλοντας να βοηθήσει στη στέγαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα βρεθούν και φέτος στο νησί τους προσφέρει διαμονή σε σκηνές έναντι 1 ευρώ ημερησίως.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση πρόσκληση «Καλωσορίζουμε τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες στα Κύθηρα! Για να στηρίξουμε τη νέα σας αρχή στο νησί μας, προσφέρουμε διαμονή στο Κάμπινγκ Καψάλι με συμβολικό ποσό 1€ για το διάστημα που χρειάζεστε μέχρι να βρείτε τη μόνιμη κατοικία σας. Καλωσορίσατε στα Κύθηρα!». Η είδηση αυτή προκαλεί αμφίθυμα συναισθήματα καθώς ναι μεν προσφέρει μια οικονομική πρόταση στέγασης για τους αναπληρωτές όμως είναι μια λύση «μπάλωμα» που επιβεβαιώνει τα όσα βιώνουν αναγκαστικά οι αναπληρωτές που αναλαμβάνουν εκπαιδευτικά καθήκοντα μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά τη λύση να μένουν σε σκηνές οι εκπαιδευτικοί. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο «Έλεος!!...να διορίζεται ο εκπαιδευτικός και να πηγαίνει σε σκηνή;;...να προετοιμάζεται για το μάθημα σε σκηνή;;...αυτές είναι συνθήκες για διακοπές να μπαινοβγαίνει κάποιος με το μαγιω και να ρεμβάζει τ αστέρια......ο καθηγητής πρέπει να πάει πρωί πρωί ξεκούραστος στην τάξη περιποιημένος όχι να κοιμάται όλη νύχτα στο χώμα ..δεν το συζητάμε αν έχει και οικογένεια....τι ξεφτιλικι στους ανθρώπους είναι αυτό....αν θέλει το κάμπινγκ να κάνει μια προσφορά ας διαθέσει για διαμονή σε δωμάτιο.....(με αγάπη και σεβασμό στους ανθρώπους του κάμπινγκ που είμαι σίγουρη ότι το σκέφτηκαν. καλοπροαίρετα...».

Πηγή Φωτογραφίας: Camping Kapsali Kythera

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εσωτερικών για το τεράστιο κόστος διαβίωσης

Τα προβλήματα των εκπαιδευτικών στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 είναι μείζονα και για αυτό το λόγο αύριο, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζουν πορεία διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 13:00 ζητώντας να εισακουστούν τα αιτήματά τους. «Ολοι στην κινητοποίηση την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στο υπουργείο Εσωτερικών, στις 13.00. Η αξιοπρεπής διαβίωση των εκπαιδευτικών είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια! Εδώ και τώρα κυβέρνηση, υπ. Παιδείας, Περιφέρεια και δήμοι να πάρουν μέτρα για τη στέγαση και μετακίνηση των νεοδιόριστων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών».

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν να εφαρμοστεί εδώ και τώρα σε κάθε δήμο, σε όλη τη χώρα το άρθρο 32 του ν.4483/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους εκπαιδευτικούς ενώ ζητάνε να δοθεί επίδομα μετακίνησης σε όσους βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα έχουν αιτήματα για παραχώρηση δωρεάν στέγης με ευθύνη του κράτους, επιδότηση ενοικίου για όλους τους εκπαιδευτικούς που μένουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείων για τη διαμονή των πρώτων ημερών καθώς και δωρεάν μετακίνηση στην περιοχή πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και 50% έκπτωση σε όλα τα ΜΜΜ για όλο το έτος.».

«Το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται ως ένα από τα πάρα πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο. Δεν είναι απλά ένα ατομικό πρόβλημα που κάθε συνάδελφος καλείται να αντιμετωπίσει. Μιλάμε για ένα συνολικό πρόβλημα, για ένα κοινωνικό ζήτημα που εντείνεται και οξύνεται από τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, που οφείλουν άμεσα να επέμβουν στη ρίζα του προβλήματος. Να σημειώσουμε μόνο πως 35 με 40 χιλιάδες είναι οι αναπληρωτές που κάθε χρόνο καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία σε ένα διαφορετικό μέρος της χώρας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου.Η πολιτική της αναπλήρωσης είναι μια διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που στην ουσία έχουν επιλέξει με αυτό τον τρόπο να καλύπτουν τις ανάγκες! Αυτή την περίοδο χιλιάδες συνάδελφοι είτε είναι νεοδιόριστοι, είτε μετακινούνται σε μια νέα περιοχή είτε είναι αναπληρωτές είτε μόνιμοι αναγκάζονται να μπουν στη διαδικασία να μας ζητήσουν στέγη» σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης. Όπως επισημαίνει, τα ενοίκια είναι πανάκριβα και πλέον αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις τουριστικές περιοχές (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη), δηλαδή τις περιοχές που και από τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν, οι τιμές είναι πραγματικά στα ύψη. «Σε πάνω από το 80% της επικράτειας τα ενοίκια είναι απλησίαστα, όταν αυτή τη στιγμή ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι 782 ευρώ που ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας μπορεί φυσικά να ανέβει. Επί της ουσίας ο εργαζόμενος αναγκάζεται να δίνει το 70-80% του μισθού του για στέγη. Είναι τραγικό, πραγματικά δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην επιβίωση των ανθρώπων».