Εκπαιδευτικοί: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για τους φετινούς αναπληρωτές μέσω ΟΠΣΥΔ, η διαδικασία

Από σήμερα (25/08) είναι σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων προτίμησης μέσω ΟΠΣΥΔ.

Έχουμε μπει στην τελική τροχιά για τη νέα σχολική χρονιά και από σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026 μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ και Β΄ των κλάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής, μουσικά, καλλιτεχνικά, πειραματικά/πρότυπα, Σ.Ε.Π. Ηρακλείου, Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., Δ.Υ.Ε.Π., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σχολικές μονάδες σε σωφρονιστικά καταστήματα) ώστε να υποβάλουν αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους/μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, διάρκειας έως 1 διδακτικού έτους.

Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) https://opsyd.sch.gr είναι η Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 15:00.

Η διαδικασία αφορά όσους εκπαιδευτικούς ανήκουν στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο και μουσική ειδίκευση υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023, 1ΓΤ/2024 και 2ΓΔ/2024 (Γ΄ 1851/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416/2024, Γ΄ 2362/2025 και Γ΄ 1420/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν), και στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Ε.Α.Ε. ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2025, (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.).

Δείτε αναλυτικά εδώ

Οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης. Η ενημέρωση των αναπληρωτών για τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους θα γίνεται μέσω SMS, ενώ τα ονόματα και οι περιοχές πρόσληψης θα ανακοινώνονται επίσημα από το ΥΠΑΙΘ.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Σχολή, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δεν υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Διάρκεια ισχύος αίτησης

Η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης σε περιοχές μετάθεσης υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος. Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τη δυνατότητα, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ:

α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/ και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.