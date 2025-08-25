Games
Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών στα Ωνάσεια σχολεία.

«Πρεμιέρα» σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου για τις αιτήσεις για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2025–2026. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 15:00.

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ κατά κλάδο υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’ 2416/2024 και Γ’ 2362/2025 αντιστοίχως, όπως ισχύουν), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), δηλώνοντας σχολεία προτίμησης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται αποκλειστικά ηλέκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Διευκρινίζεται ότι και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ως αναπληρωτές στα ΔΗΜ.Ω.Σ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. υπ’ αρ. 71071/Δ6/16-6-2025, σύμφωνα με το οποίο το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών των ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι αντίστοιχο με τους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων. Η συμμετοχή τους σε Ομίλους και Σύνολα προσμετράται για την κάλυψη του εργασιακού τους ωραρίου, ενώ σε κάθε διδακτική ώρα Ομίλου ή Συνόλου αντιστοιχεί μια ώρα πρόσθετης υπηρεσίας, με πρόσθετη αμοιβή. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέτει έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πρόσθετης υπηρεσίας μηνιαίως επί εννέα (9) μήνες ετησίως.

Η πρόσκληση ΕΔΩ

