Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι οδηγίες

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι οδηγίες
Όσα πρέπει να κάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να δώσουν έγκαιρα το παρών στα σχολεία που προσελήφθησαν.

Στο παραπέντε της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των 6225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι αρχικές εκτιμήσεις για 24.000 προσλήψεις διαψεύστηκαν καθώς μόλις 18.566 ήταν οι σημερινές θέσεις αναπληρωτών που θα κληθούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους και να βρίσκονται στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2025-2026.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων για την ανάληψη υπηρεσίας

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων, οι προσληφθέντες καλούνται να «τρέξουν» τη διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, οι κινήσεις που καλούνται να προβούν είναι οι κάτωθι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Παιδεία
Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Παιδεία

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025: Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025: Ενημέρωση των αναπληρωτών μέσω SMS για τη σχολική μονάδα/ΚΕΔΑΣΥ ανάληψης υπηρεσίας.

Τετάρτη 10 – Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025: Ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο ΣΔΕΥ ή στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Σημαντικό: Η ανάληψη υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της ορισμένης ημέρας. Οι αναπληρωτές που μπορούν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr πρέπει να την αποδεχτούν έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

Βήματα Ανάληψης Υπηρεσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

- Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή στην έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. ή του Κε.Δ.Α.Σ.Υ. καλούνται, από τις 00:01 μέχρι τις 14:59, να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), προκειμένου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, συνάπτεται ηλεκτρονικά η ψηφιακή σύμβαση.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Βήμα 1- Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων. Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μια εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Βήμα 2- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά για την Ανάληψη Υπηρεσίας

Πιστοποιητικά ταυτοποίησης.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και τυπικών προσόντων.

Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού για την υγεία και ικανότητα άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

Ψυχιατρική γνωμάτευση για την ικανότητα άσκησης διδακτικών ή υποστηρικτικών καθηκόντων.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα αναλάβουν υπηρεσία με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Προσλήψεις 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Όλα τα ονόματα - Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Παιδεία
Με τι καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Με τι καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Ελλάδα
Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Παιδεία
Σχολεία: 83 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος στη Θεσσαλία

Σχολεία: 83 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα μείνουν κλειστά φέτος στη Θεσσαλία

Παιδεία

NETWORK

Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

Cenobamate: Τα οφέλη του φαρμάκου σε ενήλικες με μη ελεγχόμενη επιληψία

healthstat.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

healthstat.gr
Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

Μελέτη: Πώς οι υπερπροστατευτικοί γονείς επηρεάζουν το παιδί ακόμα και στην ενηλικίωση

healthstat.gr