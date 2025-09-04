Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία, οι οδηγίες

Όσα πρέπει να κάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για να δώσουν έγκαιρα το παρών στα σχολεία που προσελήφθησαν.

Στο παραπέντε της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των 6225 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι αρχικές εκτιμήσεις για 24.000 προσλήψεις διαψεύστηκαν καθώς μόλις 18.566 ήταν οι σημερινές θέσεις αναπληρωτών που θα κληθούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους και να βρίσκονται στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2025-2026.

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων για την ανάληψη υπηρεσίας

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων, οι προσληφθέντες καλούνται να «τρέξουν» τη διαδικασία για την ανάληψη υπηρεσίας σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, οι κινήσεις που καλούνται να προβούν είναι οι κάτωθι:

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025: Υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025: Ενημέρωση των αναπληρωτών μέσω SMS για τη σχολική μονάδα/ΚΕΔΑΣΥ ανάληψης υπηρεσίας.

Τετάρτη 10 – Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025: Ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες, στα ΚΕΔΑΣΥ, στο ΣΔΕΥ ή στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Σημαντικό: Η ανάληψη υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της ορισμένης ημέρας. Οι αναπληρωτές που μπορούν να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr πρέπει να την αποδεχτούν έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

Βήματα Ανάληψης Υπηρεσίας των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

1. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης καλούνται να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

- Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή στην έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. ή του Κε.Δ.Α.Σ.Υ. καλούνται, από τις 00:01 μέχρι τις 14:59, να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), προκειμένου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr) και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, συνάπτεται ηλεκτρονικά η ψηφιακή σύμβαση.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο Ειδικής Πρόσκλησης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (102 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Βήμα 1- Ενημέρωση για την πρόσληψη και τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS για την πρόσληψή τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολείων. Σε αυτήν τη σχολική μονάδα ή σε μια εξ αυτών (της ομάδας) θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Βήμα 2- Ανάληψη υπηρεσίας

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη σχολική μονάδα πρόσληψης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 3- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 4- Παραλαβή σύμβασης

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαιολογητικά για την Ανάληψη Υπηρεσίας

Πιστοποιητικά ταυτοποίησης.

Αντίγραφα τίτλων σπουδών και τυπικών προσόντων.

Ιατρική γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού για την υγεία και ικανότητα άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

Ψυχιατρική γνωμάτευση για την ικανότητα άσκησης διδακτικών ή υποστηρικτικών καθηκόντων.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα αναλάβουν υπηρεσία με πλήρη διαφάνεια και ασφάλεια, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.