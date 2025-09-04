Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται 6225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.498
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 3.539
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 296
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 891
Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.
Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.