Παιδεία

Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα

Ειδική Αγωγή: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 6225 αναπληρωτών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ), εδώ τα ονόματα
Η λίστα με τους 6225 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται 6225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.498

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 3.539

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 296

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 891

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε εδώ τα ονόματα

