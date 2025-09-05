Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα συνοδευτεί από «χαμένες» ώρες μαθημάτων καθώς δεν επαρκούν οι αναπληρωτές για την κάλυψη των κενών.

Ο κύβος ερρίφθη για την πρώτη φάση των προσλήψεων καθώς ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 24.791 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους και να βρίσκονται στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Και μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πανηγυρίζει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με αναπληρωτές στις θέσεις τους και με τα λιγότερα δυνατά κενά εντούτοις η εκπαιδευτική κοινότητα μιλάει για φιάσκο στην πρώτη φάση των προσλήψεων με ευθύνη του Υπουργείου. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί από τη στιγμή που το Υπουργείο έχει πλήρη εικόνα για τα κενά έπρεπε να προβεί στις αντίστοιχες προσλήψεις και να μην «κουτσουρέψει» τα νούμερα γιατί τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με πολλούς μαθητές να χάνουν σχολικές ώρες καθώς δεν θα υπάρχει εκπαιδευτικός να τους διδάξει. Το ζήτημα αφορά οριζόντια τις βαθμίδες και για μια ακόμη φορά τα κενά θα δηλώσουν ηχηρό παρών στις τάξεις εις βάρος των μαθητών. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στις ειδικότητες, καθώς οι προσλήψεις έγιναν με το σταγονόμετρο, αφήνοντας δεκάδες κενά σε κρίσιμους τομείς όπως η Φυσική Αγωγή, οι ξένες γλώσσες, οι καλλιτεχνικές και τεχνολογικές ειδικότητες.

«Σφαγή» στην Α φάση καταγγέλλουν οι Φιλόλογοι

Η Πρωτοβουλία Φιλολόγων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν με σημαντικά κενά, υποβαθμίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία και στερώντας από τους μαθητές τη νομοθετημένη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στον κλάδο των Φιλολόγων καλύφθηκε μόνο το 45% των δηλωθέντων κενών (627 άτομα από 1.287 κενά). Μόλις 100 διορισμοί είχαν προηγηθεί στη γενική εκπαίδευση, γεγονός που αφήνει τα σχολεία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η Πρωτοβουλία τονίζει ότι η Α’ φάση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ενώ οι συγχωνεύσεις τμημάτων που βαπτίστηκαν ως «εξορθολογισμός» δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «Άραγε, όταν το υπουργείο Παιδείας μιλούσε για διόρθωση του στρεβλού θεσμού του αναπληρωτή και για μείωση των αναπληρωτών μέσω των διορισμών, εννοούσε ότι θα αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς; Θα συνεχίσει να υποβαθμίζει το δικαίωμα των μαθητών για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση; Θα αφήσει τα τμήματα της γενικής παιδείας των γυμνασίων και των λυκείων χωρίς τους απαραίτητους για την ομαλή λειτουργία τους καθηγητές;».

Οι Φιλόλογοι ζητούν πλήρης κάλυψη των κενών στη Β’ φάση προσλήψεων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, ειδικά με την Τράπεζα Θεμάτων και τη μεγάλη διδακτική ύλη που πρέπει να καλυφθεί. Ένταξη των προγραμμάτων «Μία Νέα Αρχή» στα ΕΠΑΛ και ΖΕΠ στη Β’ φάση. Μάλιστα έχουν και μια παράκληση για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. «Καλούμε τους συναδέλφους της ειδικής αγωγής να μην αναλάβουν χρέη γενικής, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τα κενά και να μιλάνε με τους συλλόγους και τα σωματεία τους αν υπάρξει η οποιαδήποτε πίεση προς αυτή την κατεύθυνση και βοηθώντας το Υπουργείο να αποκρύπτει τα κενά της γενικής» σημειώνουν.

Αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας: Από τα 5.849 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 2.313

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Α.Δ.) καταγγέλλει την εικόνα της Α΄ φάσης προσλήψεων, όπου από τα 5.849 κενά, καλύφθηκαν μόλις 2.313, δηλαδή λιγότερο από το 50% των αναγκών. «Οι αναπληρωτές της δευτεροβάθμιας για ακόμη μία φορά γίνονται μάρτυρες της υποβάθμισης και της υποτίμησης του ρόλου τους. Γυμνάσια και Λύκεια θα θα ανοίξουν με τεράστιες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ζητάμε τα αυτονόητα. Άμεση και επισπευσμένη Β΄ φάση προσλήψεων, με την πλήρη κάλυψη όλων των κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολείων. Επαρκείς πιστώσεις ώστε να μη χαθεί ούτε μία ώρα διδασκαλίας. –Μόνιμους διορισμούς, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της ανασφάλειας και της ομηρίας χιλιάδων αναπληρωτών. Δημοσιοποίηση όλων των κενών, που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν την έναρξη διαδικασιών της εκάστοτε φάσης. Η δημόσια εκπαίδευση δεν αντέχει άλλες αναβολές και μισές λύσεις.»

Το παράδειγμα της Ροδόπης: Χαμένες 3.048 διδακτικές ώρες την πρώτη εβδομάδα των σχολείων

«Κάθε φέτος και χειρότερα», σημειώνουν οι δάσκαλοι, καταγγέλλοντας το Υπουργείο Παιδείας για τη μη επαρκή κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Σύμφωνα με τον Στέφανο Μακρυγιάννη, πρόεδρο Συλλόγου ΠΕ Εκπαιδευτικών Ροδόπης «Το Υπουργείο Παιδείας διαλύει και μέσω της μη πρόσληψης κάθε αναγκαίου εκπαιδευτικού τη δημόσια εκπαίδευση. Στην Ροδόπη ούτε το 50% των κενών δεν καλύφθηκαν από την Α φάση πρόσληψης συμβασιούχων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος που κακώς λέγονται αναπληρωτές αφού δεν αναπληρώνουν κανέναν - οι θέσεις είναι άδειες και έπρεπε να βρίσκονται σε αυτές μόνιμα. Καλύφθηκε μόλις το 45% των αναγκών. Παραμένουν 127 κενά που μεταφράζονται σε 3.048 χαμένες διδακτικές ώρες μόνο την πρώτη εβδομάδα. Ακόμα τραγικότερο οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες θα παρουσιαστούν 10-11 Σεπτέμβρη ώστε να μην υπάρχει χρόνος για νέες προσλήψεις σε περιπτώσεις παραιτήσεων και αδειών. Έτσι ώστε μετά χωρίς ντροπή το Υπουργείο να ρίχνει τις ευθύνες σε όσους/όσες δεν βγαίνουν με 800 ευρώ και νοίκι 500 και παραιτούνται, σε όσες ετοιμάζονται να γίνουν μάνες, σε όσες/όσους μεγαλώνουν νεογέννητα.»

Αντιδράσεις και στο Ηράκλειο: Δεν καλύφθηκε ούτε το 60% των κενών σε δασκάλους και το 50% σε νηπιαγωγούς

Πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία θα αντιμετωπίσει και το Ηράκλειο Κρήτης. Σε ανακοίνωσή τους οι οι Αιρετοί Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηρακλείου Γρηγόρης Γιαμαλάκης και Νίκος Κωνσταντάκης τονίζουν ότι «παρά τις τεράστιες ανάγκες στα σχολεία του Ηρακλείου, μιας από τις πολυπληθέστερες και πιο δυναμικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς υπάρχουν μεγάλες υπηρεσιακές μεταβολές, οι προσλήψεις αναπληρωτών έγιναν με το σταγονόμετρο! Στην Παράλληλη Στήριξη, η κάλυψη επίσης αγγίζει μόνο το 50% των επίσημων γνωματεύσεων. Να επισημάνουμε ακόμα ότι τα περισσότερα σχολεία θα παρουσιάσουν μεγάλες ελλείψεις και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, καθώς και εκεί οι προσλήψεις ήταν με το σταγονόμετρο.»