Οι μαθητές γυρνάνε την πλάτη στο success story για το άνοιγμα των σχολείων

Τα πρώτα παράπονα για την νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τους μαθητές να κατηγορούν το Υπουργείο για ευχολόγια που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει έτοιμο για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την εκκίνηση των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 με την αρμόδια υπουργό να έχει διαβεβαιώσει ότι το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει χωρίς παρατράγουδα.

Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη η επιστροφή στα θρανία στις 11 Σεπτεμβρίου θα συνοδευτεί με τα λιγότερα δυνατά εκπαιδευτικά κενά καθώς φέτος διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ενώ την περασμένη εβδομάδα έγιναν οι προσλήψεις 24.79 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από πλευράς Υπουργείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που στοχεύει στον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση των υποδομών στα σχολεία. Προς αυτή την κατεύθυνση εξάλλου η υπουργός Παιδείας σημειώνει ότι «στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα επιστρέψουν σε αναβαθμισμένα σχολεία. Εργασίες που περιλαμβάνουν όχι μόνο βαφές και ανακαινίσεις αθλητικών χώρων που θα υποδεχθούν τα παιδιά όλης της γειτονιάς, αλλά και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, γιατί μας ενδιαφέρει κάθε παιδί να συμμετέχει ισότιμα στη μαθητική διαδικασία».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των σχολείων που ανακαινίστηκαν ανά Περιφέρεια έχει ως εξής: Η πρώτη φάση του φιλόδοξου προγράμματος η οποία αφορά 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ελαιοχρωματισμούς μετά από πολλά χρόνια, ανακατασκευή των τουαλετών, εγκατάσταση αναβατορίου για παιδιά με αναπηρία, καθώς και ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων με νέα γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση του προγράμματος με επιπλέον δωρεά ύψους 300 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς). Η δωρεά αυτή προστίθεται στα 100 εκατ. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα η συνολική τελική συνεισφορά να ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται έτσι στα 650 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν σε βάθος τετραετίας για την ανακαίνιση πάνω από 2.500 σχολείων.

«Τα σχολεία ανοίγουν με ελάχιστες μπογιατισμένες αντί για ασφαλείς υποδομές»

Από πλευράς τους οι μαθητές δια στόματος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι δηλώνουν για τους όρους με τους οποίους ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Όπως καταγγέλλουν «Τι έκανε η κυβέρνηση για άλλο ένα καλοκαίρι; Για τα σχολεία μας μια από τα ίδια: Κενά, συγχωνεύσεις και ελάχιστες μπογιατισμένες αντί για ασφαλείς υποδομές μας περιμένουν, όσο μας έχουν πρήξει στο να διαφημίζουν ότι “όλα θα είναι τέλεια” lol! Για τους φοιτητές: διαγραφές για τους πολλούς στα Δημόσια Πανεπιστήμια και 25.000 ευρώ δίδακτρα για όσους τα έχουν στα πρώτα Κολλέγια που βαφτίστηκαν Ιδιωτικά ΑΕΙ.»

Οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους εμφανίζονται απογοητευμένοι και επικριτικοί απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες τονίζοντας ότι τα πάγια προβλήματα της εκπαίδευσης επιμένουν και η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν έχει πράξει τίποτα για να τα εξομαλύνει. Τα εκπαιδευτικά κενά θα είναι υπαρκτά από το πρώτο κουδούνι καθώς οι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών είναι «μπαλώματα» που δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα οι μαθητές σχολιάζουν και τις αλλαγές στο εργασιακό κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «τιμωρεί» τους εργαζόμενους γονείς. «Φέρνει νόμο για 13 ώρες δουλειά τη μέρα! Και βαφτίζει αυτή τη σκλαβιά και ελευθερία από πάνω! Ποιος άνθρωπος διαλέγει ελεύθερα να δουλεύει 13 ώρες τη μέρα; Και να μην ξεκουράζεται, να μην έχει ελεύθερο χρόνο για να κάνει κάποιο χόμπι, να βγει βόλτα, να δει τους φίλους του, να περάσει χρόνο με τα παιδιά του; Αφού είναι τα πάντα ακριβά, αφού δε βγαίνει ο μήνας, το νοίκι, το σούπερ, το φροντιστήριο, η κυβέρνηση λέει στους γονείς μας “διαλέξτε ελεύθερα να δουλεύετε 13 ώρες τη μέρα για να τα βγάζετε πέρα!” . Αλλά τα μεγάλα αφεντικά, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές να κερδίζουν ό,τι περισσότερο μπορούν από τους τσακισμένους εργαζόμενους γονείς μας. Εμείς όμως ξέρουμε καλά πως ο άνθρωπος δεν πρέπει να υπάρχει μόνο για να δουλεύει, έτσι δε γίνεσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος! Εμείς που πάμε σχολείο στις 8 το πρωί και μετά φροντιστήριο ως το βράδυ, ξέρουμε τι σημαίνει να μην μπορείς να πάρεις ανάσα! Καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός ο νόμος στην οικογένειά και την καθημερινότητά μας.».

Γονείς και μαθητές διαδηλώνουν το απόγευμα για τις αλλαγές στο εργασιακό

Συμμεριζόμενοι τις ανάγκες των εργαζομένων οι μαθητές κατεβαίνουν στο δρόμο απόψε το απόγευμα για να διαδηλώσουν μαζί με τους γονείς τους. Όπως τονίζουν «Την Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στις 19:30 διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα μαζί με τους γονείς μας, τους εργαζόμενους, τα σωματεία τους, διαδηλώνουμε για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη 13ωρη σκλαβιά!»

Αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής «με την έναρξη της νέας χρονιάς, πριν προλάβουμε να οργανώσουμε κάπως τη ζωή μας (σχολεία, δραστηριότητες, ελεύθερες ώρες που θα περνάμε με τις οικογένειές μας) η Κυβέρνηση φέρνει ένα ν/σ που προβλέπει 13 ώρες δουλειά για τον ιδιωτικό τομέα, παραπέρα ευελιξία του χρόνου εργασίας, κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας. Με λίγα λόγια δουλειά από το πρωί ως το βράδυ, όποτε, όσο και όπου θέλει ο εργοδότης μας, χωρίς το δικαίωμα να κάνουμε έστω 10 μέρες διακοπές με τα παιδιά μας. Κι αν μέχρι σήμερα ήταν άθλος να προγραμματίσεις τη ζωή, να στηρίξεις το παιδί και τις ανάγκες του, να ζεις ήρεμα και όμορφα, τώρα θα γίνει όνειρο απατηλό όπως το έχουμε δει να συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ε.Ε που έχουν ήδη υλοποιήσει την κατεύθυνσή της ότι ο μόνος περιορισμός για τον εργάσιμο χρόνο είναι να υπάρχουν 11 ώρες ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες. Τι μπορείς να κάνεις σε 11 ώρες; Να ξεκουραστείς, να φροντίσεις τα παιδιά, το σπίτι, τον εαυτό σου; ποιος θα στηρίξει τα παιδιά μας; Ποιος θα αναλάβει να τα πηγαίνει στις δραστηριότητες τους; Ποιος θα τα βοηθήσει, θα τα εμψυχώσει για να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό τους πρόγραμμα ; Ποιος θα σταθεί δίπλα τους στην εφηβεία ή και πιο μετά στις εξετάσεις να τους κρατήσει το βιβλίο, να τους δώσει κουράγιο; Πως οι γονείς, πότε και με τι σθένος θα περάσουμε ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο μαζί τους; Γιατί να πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στο να μην φτάνει ο μισθός μας για να τους προσφέρουμε τα στοιχειώδη και στο να δουλεύουμε ατελείωτα, να μην τα βλέπουμε για να τους τα εξασφαλίσουμε. Τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι όταν δεν θα μπορούμε να περάσουμε έστω 2 εβδομάδες μαζί τους; Ποιος θα κρατήσει τα μικρότερα;»