Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος υπολογίζονται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 2,5 δισ. ευρώ για το 2027.

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η νέα άνοδος των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος υπολογίζονται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και σε 2,5 δισ. ευρώ για το 2027. Ωστόσο, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και η μετάδοσή του στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργούν ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον από εκείνο στο οποίο σχεδιάστηκε το πακέτο, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος που θα αισθανθούν τα νοικοκυριά.

Στον πυρήνα των φορολογικών αλλαγών βρίσκεται η μείωση των συντελεστών για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, με μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά. Για τους τρίτεκνους προβλέπεται συντελεστής 9%, ενώ για τους πολύτεκνους μηδενίζεται. Για νέους έως 25 ετών προβλέπεται μηδενισμός της φορολογικής επιβάρυνσης για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ συνολικά οι σχετικές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι αφορούν περίπου 270.000 νέους. Παράλληλα, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές κατά δύο μονάδες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης ο σταδιακός μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ σε 12.720 μικρούς οικισμούς, η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά και οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη. Από τις τελευταίες εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 477.000 φορολογούμενοι.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονται και αυξήσεις για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

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