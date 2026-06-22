Η διόρθωση των διεθνών τιμών συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων, καθώς η υποχώρηση των τιμών του αργού και η εξομάλυνση των γεωπολιτικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να αποτυπώνονται στην αγορά ενέργειας.

Και σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 76,58 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,02 δολάρια ή 0,03%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο. Το Μπρεντ υποχωρεί στα 79,37 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,20 δολαρίων ή 1,49%.

Η διόρθωση των διεθνών τιμών συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, συνέβαλαν στη μείωση των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Η επίδραση στην ελληνική αγορά και οι έλεγχοι

Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρεται στην ελληνική αγορά καυσίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στις 19 Ιουνίου στα 1,968 ευρώ ανά λίτρο, μειωμένη κατά 15 λεπτά σε σχέση με έναν μήνα πριν, όταν είχε φτάσει τα 2,119 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 1,697 ευρώ ανά λίτρο από 1,815 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 11 λεπτών.

Η αγορά καυσίμων δείχνει να επανέρχεται σταδιακά σε συνθήκες ισορροπίας έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο αυξήσεων που επιβάρυνε σημαντικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η αποκλιμάκωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία η ζήτηση για καύσιμα αυξάνεται παραδοσιακά λόγω των μετακινήσεων και του τουρισμού.

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Στην πορεία των τιμών αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στις τιμές λιανικής. Όπως σημείωσε, ήδη καταγράφονται μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά την αγορά ώστε το όφελος να φτάσει γρήγορα στους καταναλωτές.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η πτωτική τάση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς τα πρατήρια θα προμηθευτούν νέες ποσότητες καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές. Από τα υψηλά επίπεδα των 2,14 ευρώ ανά λίτρο που είχε καταγράψει η αμόλυβδη στις 22 Μαΐου, η μέση τιμή έχει πλέον υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 2,12 ευρώ ανά λίτρο στα τέλη Μαρτίου διαμορφώνεται πλέον στα 1,697 ευρώ, ενώ σημαντική είναι η μείωση και στο υγραέριο κίνησης, η τιμή του οποίου έχει υποχωρήσει στα 1,022 ευρώ από 1,37 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές στα αστικά κέντρα και οι αποκλίσεις στα νησιά

Οι χαμηλότερες τιμές εξακολουθούν να καταγράφονται στην Αττική, όπου η αμόλυβδη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,935 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,659 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες τιμές ανέρχονται σε 1,951 ευρώ και 1,678 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, οι τιμές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενδέχεται να σταθεροποιηθούν κοντά στα 1,88 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στα 1,63-1,64 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Παρά τη γενικευμένη αποκλιμάκωση, οι τιμές στα νησιά παραμένουν αισθητά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,157 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,908 ευρώ, ενώ στα Δωδεκάνησα οι τιμές φτάνουν τα 2,070 ευρώ και 1,891 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο παραμένει η αμόλυβδη και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, όπως το Λασίθι, το Ρέθυμνο, η Λέσβος, η Λευκάδα και η Σάμος.