Προβλέπεται αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασής τους σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η διάταξη της παραγράφου 2Γ του άρθρου 5 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης σε περίπτωση μεταβίβασής τους σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αν και από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου αφαιρέθηκε η πρόβλεψη που αφορούσε τις κληρονομικές διαδοχές, η ρύθμιση εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλες τις εν ζωή μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως οι γονικές παροχές και οι δωρεές.

Όσοι αντιδρούν στο μέτρο υποστηρίζουν ότι η διάταξη οδηγεί σε σημαντική απομείωση της αξίας των ακινήτων, καθώς στερεί από τους νέους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα συνέχισης μιας ήδη νόμιμης και παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εμπορικής και επενδυτικής αξίας ενός ακινήτου και η απώλειά της επηρεάζει άμεσα την αποτίμησή του.

Απαγόρευση συνέχισης της δραστηριότητας μετά από γονική παροχή ή δωρεά

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στις περιπτώσεις οικογενειακών μεταβιβάσεων, καθώς η απαγόρευση συνέχισης της δραστηριότητας μετά από γονική παροχή ή δωρεά θεωρείται ότι επιβαρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά που βασίζονται στα έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι η ρύθμιση μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα στην αγορά ακινήτων και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για μεταβιβάσεις και επενδύσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το ζήτημα της διοικητικής συνέχειας, καθώς υποστηρίζεται ότι ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) συνδέεται με το ίδιο το ακίνητο και τα χαρακτηριστικά του και όχι με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη. Υπό αυτό το πρίσμα, η αυτόματη διαγραφή της εγγραφής λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας θεωρείται από πολλούς ως μέτρο που δημιουργεί πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια χωρίς ουσιαστικό όφελος.

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Τέλος, εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση θα συμβάλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.