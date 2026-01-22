Σε τομείς που βασίζονται στην καθημερινή κατανάλωση —όπως η εστίαση, οι μετακινήσεις και ορισμένες υπηρεσίες— η απώλεια είναι οριστική.

Μικρό αλλά υπαρκτό είναι το οικονομικό αποτύπωμα που άφησε η χθεσινή κακοκαιρία, η οποία οδήγησε σε ημιαργία, με κλειστά σχολεία και περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ελληνική οικονομία παράγει κατά μέσο όρο περίπου 700 εκατ. ευρώ την ημέρα. Όταν όμως η καθημερινότητα «παγώνει», έστω και για λίγες ώρες, οι απώλειες δεν αργούν να φανούν.

Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, όπως η χθεσινή, οι μετακινήσεις γίνονται δύσκολες, εργαζόμενοι δεν μπορούν να φτάσουν στη δουλειά τους και κλάδοι όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση υπολειτουργούν. Υπολογίζεται ότι επηρεάζεται περίπου το 40% της οικονομικής δραστηριότητας.





Αν από αυτό το κομμάτι της οικονομίας χαθεί περίπου το 40% της δουλειάς για μισή εργάσιμη ημέρα, τότε η ζημιά για τη συγκεκριμένη ημέρα φτάνει κοντά στα 56 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια, πρόκειται για χρήματα που δεν «παρήχθησαν» επειδή η αγορά δεν λειτούργησε κανονικά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ποσό αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μόνιμη απώλεια για την οικονομία. Σε αρκετούς κλάδους, όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, μέρος της χαμένης δουλειάς μπορεί να καλυφθεί τις επόμενες ημέρες, με περισσότερο φόρτο εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, σε τομείς που βασίζονται στην καθημερινή κατανάλωση —όπως η εστίαση, οι μετακινήσεις και ορισμένες υπηρεσίες— η απώλεια είναι οριστική. Ό,τι δεν καταναλώθηκε εκείνη την ημέρα, δεν αναπληρώνεται.

Έτσι, παρότι μια ημιαργία λόγω κακοκαιρίας αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1% του ετήσιου ΑΕΠ, θεωρείται μετρήσιμη και καταγράφεται στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά στοιχεία. Το τελικό «ταμείο» εξαρτάται κάθε φορά από το πόσο γενικευμένο είναι το φαινόμενο, πόσο διαρκεί και από το πόσοι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν εξ αποστάσεως.