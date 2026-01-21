Αναστέλλει την λειτουργίας της η efood στις περιοχές που δοκιμάζονται από την κακοκαιριά ανακοίνωσε η εταιρία.

Έκτακτα μέτρα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω της κακοκαιρίας που φέρνει επικίνδυνα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες έως και αύριο, Πέμπτη, πέντε από τις 13 Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Στις εν λόγω περιοχές, δεδομένης της επικείμενης κακοκαιρίας, το efood έχει προγραμματίσει την αναστολή της λειτουργίας διανομής για τις ώρες που τα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου.