ΔΕΘ 2025: Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026

Τα οφέλη θα τα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο, καθώς η μείωση στην παρακράτηση θα αυξήσει απευθείας τις μηνιαίες αποδοχές τους. Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026.

Με μια σειρά από φορολογικά μέτρα συνοδεύτηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025. Κεντρική θέση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις που διαρκώς αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Τα οφέλη θα τα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο, καθώς η μείωση στην παρακράτηση θα αυξήσει απευθείας τις μηνιαίες αποδοχές τους.

Για τους συνταξιούχους τα λογιστικά οφέλη διευρύνονται μέσα από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατάργησής της το 2027, πέραν των όποιων κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δουν τα οφέλη στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Στις μεγάλες εκπλήξεις περιλαμβάνεται ο μηδενισμός του φόρου για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές από την 1 Ιανουαρίου 2026