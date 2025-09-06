Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά - Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, οι οποίες φέρνουν ελαφρύνσεις σε χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Μέχρι σήμερα, τα καθαρά εισοδήματα από ακίνητα –δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν οι σχετικές δαπάνες– φορολογούνταν με κλίμακα που ξεκινούσε από 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, ανέβαινε στο 35% για το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ και έφτανε στο 45% για οποιοδήποτε ποσό πάνω από τις 35.000 ευρώ. Επιπλέον, όσοι είχαν συνολικά ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, είτε αποκλειστικά από ακίνητα είτε μαζί με άλλα εισοδήματα, πλήρωναν και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Με τη νέα κλίμακα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, οι συντελεστές γίνονται πιο «φιλικοί» για τους μικροϊδιοκτήτες. Το 15% διατηρείται μέχρι τα 12.000 ευρώ, αλλά το επόμενο κλιμάκιο μειώνεται: αντί για 35%, το εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ θα φορολογείται με 25%. Για τα επόμενα ποσά, από 24.001 έως 35.000 ευρώ, ο φόρος θα είναι 35%, ενώ πάνω από τις 35.000 ευρώ παραμένει στο 45%.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι όσοι έχουν μεσαία εισοδήματα από ακίνητα θα δουν σημαντική μείωση στη φορολογική τους επιβάρυνση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους θα φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους

Από το 2026 έρχεται σημαντική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε χωριά και μικρούς οικισμούς της χώρας, καθώς ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί στο μισό για περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η απόφαση, που εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης της περιφέρειας και της ενίσχυσης της κατοικίας στην ελληνική ύπαιθρο, προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αλλαγή από το 2027, όταν ο συγκεκριμένος φόρος θα καταργηθεί εντελώς για τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα δώσει ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα συμβάλει στη διατήρηση του πληθυσμού στα μικρά χωριά, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη τάση εγκατάλειψης. Παράλληλα, αναμένεται να ελαφρύνει οικονομικά χιλιάδες νοικοκυριά που διατηρούν ακίνητη περιουσία σε περιοχές με χαμηλή εμπορική αξία αλλά υψηλή συναισθηματική και πολιτιστική σημασία.

Η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 στα χωριά έως 1.500 κατοίκους χαρακτηρίζεται ως ιστορική παρέμβαση στη φορολογία ακινήτων, με στόχο να στηριχθούν οι μικρές κοινότητες και να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές για την επιστροφή ή παραμονή των νέων στην ύπαιθρο.