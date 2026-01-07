Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 821,97 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 177 εκατ. τεμάχια, μεγέθη που επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίστηκε από εναλλαγές προσήμου και περιορισμένο εύρος διακύμανσης, με τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τελικά σε θετικό έδαφος. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον επιλεκτικών τοποθετήσεων, με τους επενδυτές να διατηρούν στάση αναμονής, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.163,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%. Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 44 με πτώση. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 821,97 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 177 εκατ. τεμάχια, μεγέθη που επηρεάστηκαν καθοριστικά από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Συνολικά διακινήθηκαν 44 πακέτα, συνολικής αξίας 487 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορούσε συναλλαγές στη μετοχή της Alpha Bank, μέσω των οποίων επισημοποιήθηκε η αύξηση της άμεσης συμμετοχής και των δικαιωμάτων ψήφου της UniCredit. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επτά πακέτα συνολικού ύψους 354,71 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 4,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, με τιμές διάθεσης στα 3,39 ευρώ και στα 3,79 ευρώ για μικρότερα πακέτα. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής της UniCredit ανέρχεται σε περίπου 29,8%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,29% στις 2.421 μονάδες. Στον κλάδο, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,12%, η Eurobank κατά 1,12%, η Εθνική Τράπεζα κατά 1,02% και η Τράπεζα Πειραιώς κατά 2,45%, ενώ η Optima Bank κατέγραψε πτώση 1,55% και η Τράπεζα Κύπρου άνοδο 1,65%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 5.467 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατά 0,73% στις 2.905 μονάδες.