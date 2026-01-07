Στήριξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις των λαϊκών αγορές από την Κουμουνδούρου.

Τη στήριξή του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των παραγωγών και των πωλητών των λαϊκών αγορών εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και αφορούν ολόκληρη την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέσα από πολιτικές που όπως αναφέρει ευνοούν τα καρτέλ και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, έχει οδηγήσει τον κλάδο των λαϊκών αγορών σε αδιέξοδο και απόγνωση, ακολουθώντας την ίδια λογική που εφαρμόζει και απέναντι στους αγρότες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι ο αγώνας των ανθρώπων των λαϊκών αγορών δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δοκιμάζονται καθημερινά από την ακρίβεια και τη συνεχή αύξηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα λύση στο αδιέξοδο που, όπως σημειώνει, η ίδια έχει δημιουργήσει.