Μειώσεις 2 μονάδων στη φορολογική κλίμακα - Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών

Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες στοχεύουν κυρίως στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

Το βασικότερο μέτρο αφορά όσους είναι έως 25 ετών, οι οποίοι πλέον δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που βγάζουν από τη δουλειά τους θα τα κρατούν ολόκληρα, χωρίς καμία παρακράτηση από το κράτος. Για την ηλικιακή ομάδα από 25 έως 30 ετών, ο φόρος μειώνεται θεαματικά: από το 22% που ίσχυε μέχρι σήμερα, πέφτει στο 9%. Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους που ξεκινούν τη ζωή και την καριέρα τους να σταθούν πιο εύκολα στα πόδια τους.

Για να γίνει πιο κατανοητό τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

Ένας νέος έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.283 ευρώ, δηλαδή θα κρατά αυτά τα χρήματα αντί να τα αποδίδει στην εφορία.

Αν το εισόδημα φτάνει τις 20.000 ευρώ, το όφελος μεγαλώνει και αγγίζει τα 2.480 ευρώ.

Για όσους είναι από 26 έως 30 ετών και έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ, η μείωση του φόρου μεταφράζεται σε όφελος 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογουμένων, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τις οικογένειες με παιδιά υπάρχουν πρόσθετες μειώσεις. Συνολικά, η νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται ως εξής:

0 έως 10.000 ευρώ: 9%

10.001 έως 20.000 ευρώ: 20%

20.001 έως 30.000 ευρώ: 26%

30.001 έως 40.000 ευρώ: 34%

40.001 έως 60.000 ευρώ: 39%

Από 60.001 ευρώ και πάνω: 44%

Έτσι:

Για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος πέφτει από 22% στο 18% αν υπάρχει ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία παιδιά και στο 0% για τους πολύτεκνους.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ τον χρόνο αν έχει δύο παιδιά, 1.300 ευρώ αν έχει τρία παιδιά και 1.680 ευρώ αν έχει τέσσερα.

Αντίστοιχα, σε εισόδημα 30.000 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 400 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά, 800 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, 1.200 ευρώ με δύο παιδιά, 2.100 ευρώ με τρία παιδιά και 4.100 ευρώ με τέσσερα.

Αλλαγές υπάρχουν και για τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Για όσους δηλώνουν από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται στο 39% από 44% που ίσχυε.

Με τα μέτρα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει έμπρακτα τους νέους, να ελαφρύνει τη μεσαία τάξη και να ενισχύσει οικονομικά τις οικογένειες με παιδιά, ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής.