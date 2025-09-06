Games
Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά μειώνεται και καταργείται - Ποιοι θα μείνουν χωρίς αυξήσεις τη νέα χρονιά

Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά μειώνεται και καταργείται - Ποιοι θα μείνουν χωρίς αυξήσεις τη νέα χρονιά
Για παράδειγμα συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Θα μειωθεί στα 21 ευρώ το 2026 και θα μηδενιστεί το 2027.

Μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά το 2026 για 671.000 συνταξιούχους και καταργείται από το 2027 όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι 671.000 συνταξιούχοι δεν θα δουν αυξήσεις ούτε το 2026 αφού η προσωπική διαφορά θα μειωθεί και δεν θα καταργηθεί. Ουσιαστικά καταργείται σε δύο δόσεις μειώνεται στο 50% το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027 που ανοίγει και η αυλαία των εκλογών.

Η περικοπή της κατά 50% θα σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα διατηρήσει την προσωπική του διαφορά αλλά θα μειωθεί στο ήμισυ φτάνοντας κοντά στην πηγή των αύξησης, χωρίς όμως να τη δικαιούται το 2026.

Για παράδειγμα συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Θα μειωθεί στα 21 ευρώ το 2026 και θα μηδενιστεί το 2027.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Σύμφωνα, δε, με τις προβολές που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, την επόμενη διετία θα μηδενιζαν την προσωπική τους διαφορά άλλοι 240.000-250.000 συνταξιούχοι.

Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά και θα χρειαστούν 5-10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη.

Ωστόσο η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά και σεν θα καλυφθεί απο τις αυξήσεις του 2026 δεν θα λάβουν αυξήσεις για άλλη μία χρονιά αλλα θα τις πάρουν το 2027.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις έως ότου το ποσό της προσωπικής διαφοράς μηδενιστεί.

Ποιοι έχουν προσωπική διαφορά

Υπενθυμίζεται πως προσωπική διαφορά έχουν μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάιος 2016). Όλοι οι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 εισπράττουν σύνταξη που έχει υπολογιστεί με το νέο σύστημα και δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνταξιούχοι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν απολέσει εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς αυξήσεις ύψους 13,15%. Το 2024 έλαβαν την αύξηση 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχοι, συνολικού κόστους 440 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει μια μέση ετήσια αύξηση κατά 232 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. Με την εφαρμογή του μέτρου θα προστεθούν 450.000 συνταξιούχοι που μέχρι τώρα δεν ελάμβαναν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Εφόσον η μέση ετήσια αύξηση κινηθεί κοντά στα 232 ευρώ, τότε το επιπλέον κόστος των αυξήσεων μετά την εφαρμογή του μέτρου ανεβαίνει κατά 200 εκατ. ευρώ. Το επιπλέον αυτό κόστος θεωρείται εφικτός στόχος και μπορεί να καλυφθεί από τα επιπλέον έσοδα που προέκυψαν από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων.

