Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Εκτός παροχών οι συνταξιούχοι. Ούτε ένα ευρώ δεν θα λάβουν οι συνταξιούχοι το 2026.

Χωρίς οικονομική στήριξη έμειναν οι συνταξιούχοι και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά, που αν και πλήττονται από την ακρίβεια θα αρκεστούν με την αύξηση των συντάξεων του 2026 και με τα 250 ευρώ εφόσον τα δικαιούνται.

Στη λίστα των παροχών φέτος δεν υπήρχαν παροχές για τους συνταξιούχους και τους χαμηλοσυνταξιούχους παρά μόνο για όσους έχουν προσωπική διαφορά οι οποίοι και αυτοί θα δουν κάτι ουσιαστικό από το 2027 που είναι χρονιά εκλογών και όχι το 2026. Κι αυτό διότι η προσωπική διαφορά είναι ένα λογιστικό ποσό που θα είχε όφελος ο συνταξιούχος μόνο εφόσον καταργηθεί και όχι η μείωση του κατά 50%.

Επομένως η εξαγγελία για την προσωπική διαφορά για το 2026 δεν επηρεάζει κάποιον καθώς απλώς μειώνεται ένα λογιστικό ποσό για 671.000 συνταξιούχους.

Ακόμη και η οικονομική στήριξη των 250 ευρώ που έχει ήδη ανακοινωθεί και θα καταβληθεί θα δοθεί σε 1,3 εκ συνταξιούχους και θα μείνουν απέξω 1,1 εκ. συνταξιούχοι. Κι αυτό διότι δεν θα λάβουν το επίδομα:

- όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών,

- όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά»,

- οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι,

- όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και

- όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης.

Το πακέτου του πρωθυπουργού αφορούσε τη φορολογία και εκεί πάλι οι συνταξιούχοι έμειναν εκτός αφού συνταξιούχος των 600 ευρω δεν θα δει και καμία διαφορά στη φορολογια καθώς ο κατώτατος συντελεστής δεν αλλάζει.

Προσωπική διαφορά

Μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά το 2026 για 671.000 συνταξιούχους και καταργείται από το 2027.

Έτσι 671.000 συνταξιούχοι δεν θα δουν αυξήσεις ούτε το 2026 αφού η προσωπική διαφορά θα μειωθεί και δεν θα καταργηθεί.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνταξιούχοι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν απολέσει εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς αυξήσεις ύψους 13,15%.

Η περικοπή της κατά 50% θα σημαίνει ότι ο συνταξιούχος θα διατηρήσει την προσωπική του διαφορά αλλά θα μειωθεί στο ήμισυ φτάνοντας κοντά στην πηγή των αύξησης, χωρίς όμως να τη δικαιούται το 2026.

Για παράδειγμα συνταξιούχος λόγω γήρατος από το ΙΚΑ με 25 ως 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει συνολική σύνταξη 883 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 42 ευρώ. Θα μειωθεί στα 21 ευρώ το 2026 και θα μηδενιστεί το 2027.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις έως ότου το ποσό της προσωπικής διαφοράς μηδενιστεί.

Υπενθυμίζεται πως προσωπική διαφορά έχουν μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (Μάιος 2016). Όλοι οι συνταξιούχοι που βγήκαν μετά τον Μάιο του 2016 εισπράττουν σύνταξη που έχει υπολογιστεί με το νέο σύστημα και δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Επίδομα 250 ευρώ

Δεν θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, όσοι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα εισοδηματικά κριτήρια, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» ή όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο εισόδημα. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε αλλαγές του μέτρου τουλάχιστον για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του 2024 και πληρούν τις ακόλουθες 3 προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 14.000 ευρώ (άγαμοι) και 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης).
  • Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) και 300.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης).

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, το επίδομα 250 ευρώ θα πάρουν τον Νοέμβριο και οι ακόλουθοι:

Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

Δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128).

Δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

Δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία.

Δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%

Δικαιούχοι μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

