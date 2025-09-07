Games
Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Αναμφίβολα οι μειώσεις φόρων αποτελούν θετικές ειδήσεις για τους φορολογούμενους, ωστόσο μέσα στο σημερινό περιβάλλον οι παρεμβάσεις δείχνουν περιορισμένες και αποσπασματικές, ενώ μεγάλες κοινωνικές ομάδες ξεχάστηκαν ή άκουσαν μέτρα που στην πραγματικότητα έχουν μόνο λογιστικό χαρακτήρα.

Λίγες ώρες μετά τα νέα μέτρα για τη φορολογία που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ για το 2026, τα «ψιλά γράμματα» και μια πιο ψύχραιμη ανάγνωση του αφηγήματος έρχονται να αναδείξουν τα κενά και τους ξεχασμένους στο πακέτο.

Αναμφίβολα οι μειώσεις φόρων αποτελούν θετικές ειδήσεις για τους φορολογούμενους, ωστόσο μέσα στο σημερινό περιβάλλον οι παρεμβάσεις δείχνουν περιορισμένες και αποσπασματικές, ενώ μεγάλες κοινωνικές ομάδες ξεχάστηκαν ή άκουσαν μέτρα που στην πραγματικότητα έχουν μόνο λογιστικό χαρακτήρα.

Πέρα από το γεγονός ότι από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απουσίαζαν τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, όπως έγραψε σε ένα πρώτο σχόλιο ο Βασίλης Σκουρής, δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο ότι δεν υπήρξε κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και κανένα σχέδιο για μεταρρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας ή για στήριξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Η ακρίβεια και τα πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα

Με το στεγαστικό πρόβλημα να γιγαντώνεται στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ουσιαστικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, παρά μόνο αποσπασματικά η θέσπιση ενός νέου φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοικία, ο οποίος μάλιστα είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Σήμερα τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκονται στον «πάτο», με βάση τις μετρήσεις της Eurostat και η πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι προτελευταία σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μόνο πάνω τη Βουλγαρία). Η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει μετά το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων στη φορολογία.

Την ίδια στιγμή δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για την ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους. Άλλωστε οι έμμεσοι φόροι και η ακρίβεια είναι αυτοί που γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, από τα οποία προέκυψαν και τα χρήματα για το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων.

Οι έμμεσοι φόροι που τροφοδοτούν την ακρίβεια και κυρίως πλήττουν τα πιο φτωχά νοικοκυριά παραμένουν στο ύψος τους.

Σε απόλυτους αριθμούς μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 50 ευρώ το μήνα. Αυτό το ποσό δεν πρόκειται να αλλάξει τα οικονομικά του νοικοκυριού που έχει να αντιμετωπίσει τα αυξημένα ενοίκια και να πληρώσει το σούπερ μάρκετ του μήνα ή να αγοράσει τα σχολικά για δύο παιδιά. Με λίγα λόγια δεν αποτελεί απάντηση στην ακρίβεια που σαρώνει την ελληνική οικογένεια σε όλα τα επίπεδα.

Αντίστοιχα οι νέοι έως 25 ετών αποκτούν αφορολόγητο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα αυτό το μέτρο αφορά ελάχιστους νέους, αφού όσοι εργάζονται σε ηλικία κάτω των 25 ετών λαμβάνουν αμοιβές με ημιαπασχόληση που βρίσκονται κοντά στο αφορολόγητο και σήμερα.

Εκτός μέτρων οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες

Από το πακέτο των μέτρων λάμπουν διά της απουσίας τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και το εμπόριο, οι οποίοι έχουν να ανταγωνιστούν την επέλαση των πολυεθνικών και τον ανταγωνισμό από τις πλατφόρμες εμπορίου στην Κίνα.

Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο, αναφέρει σε δήλωσή του ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο το βράδυ από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

«Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προυπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

Επικοινωνιακή αντιμετώπιση για τους συνταξιούχους

Μηδενικό είναι το πραγματικό όφελος για τους συνταξιούχους το 2026. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με την αύξηση 15-30 ευρώ που θα λάβουν και με το επίδομα 250 ευρώ (όσοι το πάρουν). Και αυτό γιατί η μείωση της προσωπικής διαφοράς είναι απλώς λογιστική.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2027 -σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις Μητσοτάκη – θα οδηγήσει στην καταβολή αυξήσεων σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συνταξιούχους.

Έτσι συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 100 ευρώ και καταβαλλόμενη σύνταξη 1.300 ευρώ. Το 2026 δεν θα πάρει καμία αύξηση. Έστω ότι το 2027, δοθεί αύξηση 2% στις συντάξεις, ο εν λόγω συνταξιούχος θα δει αύξηση 25 ευρώ και οι αποδοχές του θα φτάσουν στα 1.325 ευρώ.

Η μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν θα αλλάξει το υφιστάμενο «καθεστώς», σύμφωνα με το οποίο οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά αποκλείονται από κάθε αύξηση.

