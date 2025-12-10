Σκληρή κριτική εκ των έσω στη Δικαιοσύνη. Ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Γιώργος Σταυρόπουλος καταγγέλλει «κραυγαλέα εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις» και μιλά για τις ευθύνες που έχουν οι δικαστές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Δικαιοσύνης δεν είναι η καθυστέρηση στην απονομή της αλλά οι εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό τονίζει ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Γιώργος Σταυρόπουλος ο οποίος σε ανάρτησή του στο facebook αναγνωρίζει τα «σφάλματα» των δικαστικών λειτουργών που έχουν οδηγήσει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, την κοινή γνώμη να «αποστρέφεται» πλέον τη Δικαιοσύνη.

Ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Δικαιοσύνη ιδιαίτερα μάλιστα λόγω του γεγονότος ότι «πληθαίνουν εντυπωσιακά τελευταία οι λανθασμένες εισαγγελικές κρίσεις». Κάνει μάλιστα αναφορά στον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από τη Δικαιοσύνη σοβαρές υποθέσεις, όπως αυτή των υποκλοπών, δίνοντας την αίσθηση στην κοινωνία πως ερευνά «μόνο τα πλημμελήματα ιδιωτών και όχι τις κακουργηματικές πράξεις των ισχυρών».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ αναφέρει:

«Θα επανέλθω με μεγάλη λύπη μου στα θέματα της δικαιοσύνης, της οποίας η πανθομολογούμενη θεσμική κρίση με θλίβει βαθύτατα. Θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ στην αδυναμία ορισμένων δικαστικών λειτουργών να αντιληφθούν το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που οι ίδιοι προκαλούν. Αναλίσκονται συχνά μόνο στην αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος των καθυστερήσεων και αδιαφορούν για το μείζον πρόβλημα των εσφαλμένων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και των λανθασμένων εισαγγελικών κρίσεων που πληθαίνουν εντυπωσιακά τελευταία.

Ενοχλούνται μάλιστα κάποιοι από την κριτική που ασκείται προβάλλοντας την δήθεν κακοβουλία (!) εκείνων που πράγματι νοιάζονται για την επαναφορά των δικαστικών και των εισαγγελικών αρχών στο δρόμο της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας. Ξεχνούν ότι τα προβλήματα στη δικαιοσύνη προέρχονται κυρίως από τα σφάλματα των ίδιων των δικαστών και των εισαγγελέων. Δείχνουν μάλιστα μια ιδιαίτερη δυσανεξία στην ασκούμενη κριτική που αποβλέπει τελικά στη βελτίωση της δικαιοσύνης, αλλά και της εικόνας της στην κοινή γνώμη. Ορισμένοι μάλιστα αυτάρεσκα υποστηρίζουν ότι η κριτική για την αποτροπή αλλά και τη διόρθωση των κακώς κειμένων στη δικαιοσύνη βλάπτει την ίδια τη δημοκρατία!!!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι να έγινε άραγε η υποχρέωση λογοδοσίας των δικαστών που κάποτε υποστήριζαν και γενικότερα η κοινωνική ευθύνη τους; Ή μήπως η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τις κορυφές της δικαιοσύνης;

Αντιλαμβάνονται άραγε κάποιοι περαιτέρω το μέγεθος της βλάβης της δικαιοσύνης που προέρχεται από την αρχειοθέτηση ποινικών υποθέσεων μείζονος σημασίας, όπως οι υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προβεβλημένων πολιτικών προσώπων; Συνειδητοποιούν πόσο βλάπτεται η εικόνα της εισαγγελικής αρχής από την εικόνα μιας δικαιοσύνης που ερευνά μόνο τα πλημμελήματα ιδιωτών και όχι τις συναφείς κακουργηματικές πράξεις των ισχυρών;

Ο λαός αποστρέφεται μια τέτοια δικαιοσύνη, για αυτό και η εκτίμηση της κοινής γνώμης προς αυτήν μειώνεται συνεχώς. Το πρόβλημα βέβαια της δικαιοσύνης έχει πολλές όψεις, αλίμονο όμως αν οι δικαστικοί λειτουργοί δεν αντιλαμβάνονται τη δική τους κύρια ευθύνη.

Είναι αναγκαία ακόμα μια μεγαλύτερη σεμνότητα εκ μέρους ορισμένων και μια εντονότερη προσπάθεια κατανόησης της ευθύνης τους απέναντι στον ελληνικό λαό. Εμείς οι παλαιότεροι δικαστές ίσως κάποτε και εμείς να σφάλλαμε, δεν υποστηρίξαμε όμως ποτέ δικαστικές επιλογές τόσο κραυγαλέα εσφαλμένες».

{https://www.facebook.com/george.c.stavropoulos/posts/pfbid02wjemoCqKjxgeHwj6kU5pXcr98j5Ne6gGw8UznGVULdfVrir91peTRMPQj2J339mxl}