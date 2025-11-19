Για στοχοποίησή τους μιλούν οι δικηγόροι ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προαναγγέλλει μέτρα περιφρούρησης του κύρους της Δικαιοσύνης.

Μαίνεται ο “πόλεμος” που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με εκατέρωθεν «πύρινες» ανακοινώσεις. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή ανακοίνωση της Ένωσης για ακραίες συμπεριφορές δικηγόρων που δεν ελέγχονται πειθαρχικά από το Δικηγορικό Σύλλογο με τους δικηγόρους να απαντούν πως δεν έχουν ανάγκη υποδείξεων και να επιστρέφουν τις κατηγορίες σε βάρος των δικαστών, αναφέροντας πως δεν μπορούν οι δικές τους συμπεριφορές και αποφάσεις να μένουν στο απυρόβλητο.

Στοχευμένη αντίδραση του ΔΣΑ και δίωρη αποχή στις 25 Νοεμβρίου

Οι δικηγόροι μάλιστα έστρεψαν τα «πυρά» τους σε βάρος του Προέδρου της ΕΔΕ Χριστόφορου Σεβαστίδη, δηλώνοντας πως δεν θα δείξουν «καμία ανοχή στις προκλήσεις» και σε έκτακτη συνεδρίασή της, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τάχθηκε υπέρ σειράς μέτρων απέναντι στη «συστηματική στοχοποίηση του δικηγορικού σώματος». Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε:

1. Να μην συμμετέχει εφεξής και μέχρι ανακλήσεως των δηλώσεων του Προέδρου της ΕνΔΕ σε οποιαδήποτε Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας, θεσμοθετημένη ή μη, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ημερίδα ή Συνέδριο, όπου μετέχουν εκπρόσωποι της ΕνΔΕ.

2. Να καλέσει όλες τις Δικαστικές Ενώσεις της χώρας να τοποθετηθούν εάν συμφωνούν με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕνΔΕ που πλήττουν ευθέως την αυτορρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος.

3. Να πραγματοποιηθεί δίωρη αποχή των μελών του την Τρίτη 25.11.2025 από τις 11.00΄ έως τις 13.00΄ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕνΔΕ, να επιδώσει σχετικά ψηφίσματα διαμαρτυρίας και να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ίδια ημέρα και ώρα σε δικαστικό κατάστημα που θα αποφασισθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Να πραγματοποιηθεί αποχή από την πρώτη συνεδρίαση του 4ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών στις 2-12-2025, στη σύνθεση του οποίου μετέχει ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ.

ΕΔΕ: Σταθερή η διολίσθηση των οργάνων και του προέδρου του ΔΣΑ

Τη λήψη μέτρων όμως για την περιφρούρηση του κύρους της Δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας των δικαστών προαναγγέλλει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανακοινώνοντας πως για αυτό το λόγο θα συγκληθεί εκτάκτως το Διοικητικό της Συμβούλιο. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση μιλά για «αήθη» επίθεση προσωπικά σε βάρος του Προέδρου της, Χρ. Σεβαστίδη για τη γνώμη που εξέφρασε κι αφού επαναλαμβάνει τις καταγγελίες της για «ακραία περιστατικά προσβλητικής συμπεριφοράς δικηγόρων» σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η σταθερή διολίσθηση που παρουσιάζουν τα όργανα του ΔΣΑ και ο Πρόεδρός του, όμως, δεν χαρακτηρίζει και την πλειοψηφία των δικηγόρων της χώρας. Άλλωστε δεν ευθύνονται αυτοί, αν κάποιοι επιθυμούν να χτίσουν άλλες καριέρες στις πλάτες τους. Ας γνωρίζουν όμως ότι η ξαφνική πολεμική που ξεκίνησε, έχει ένα ακόμη πιο ύπουλο στόχο: την κατασκευή ενός κοινού «εξωτερικού» εχθρού, για να εμποδισθεί η ανάδειξη των πραγματικών εσωτερικών αντιθέσεων, που πλήττουν σκληρά πλέον το Δικηγορικό Σώμα και κάπως πρέπει να καλυφθούν ενόψει δικηγορικών εκλογών»

Η Ένωση Δικαστών κατηγορεί μάλιστα τον Πρόεδρο του ΔΣΑ για «προεκλογικές κινήσεις», επισημαίνοντας: «Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, που σε λίγες μέρες αποχωρεί οριστικά από τα καθήκοντά του, είναι γνωστό ότι επιθυμεί εδώ και χρόνια να προκαλεί «σεισμό» με κάθε δυνατό τρόπο, ασχέτως της εικόνας που δημιουργεί για το Σώμα που εκπροσωπεί. Όταν όμως δημοσίως καλύπτει τόσο ο ίδιος, όσο και μια μικρή, αλλά σημαντική, μερίδα των υποψηφίων προέδρων του ΔΣΑ, αυτές τις απαράδεκτες για ευρωπαϊκή χώρα συμπεριφορές συναδέλφων του, όσο ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι η συντεχνιακή λογική θα υπερτερεί του κύρους του Δικηγορικού Σώματος, τόσο θα δικαιώνει την άποψη που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΕΝΔΕ και εκφράζει το σύνολο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων».

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δικηγόρων για συντεχνιακή λογική των δικαστών, η Ένωση σημειώνει: «Για τους δικαστές και εισαγγελείς αυτή η εικόνα συντεχνιακής αυτοπροστασίας είναι εκτός λογικής. Καθημερινά ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων των δικαστικών λειτουργών, κατατίθενται σε βάρος τους δεκάδες αναφορές, που εξετάζονται πάντα, αξιολογούνται και οδηγούν είτε σε αρχειοθέτηση, είτε σε πειθαρχική ποινή. Ουδέποτε όμως δικαστικό όργανο αρνήθηκε να εξετάσει αναφορά, ουδέποτε δικαστική Ένωση αξίωσε να μην υποβάλλονται αναφορές κατά δικαστών. Η ίδια η Ένωσή μας, στα πλαίσια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, άνοιξε τη συζήτηση για την αλλαγή της σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία όμως τώρα θα κλείσει, λόγω της προφανούς ανωριμότητας των θεσμικών οργάνων των δικηγόρων»