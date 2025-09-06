Games
Παιχνίδια Εξουσίας

Ούτε μια αναφορά στα εθνικά και τους πολέμους!

Φωτογραφία: Eurokinissi
Ούτε και για την Ευρώπη!

Μέσα σε έναν κόσμο που φλέγεται, με ευρύτερους πολέμους να είναι προ των πυλών, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ δεν είχε ούτε μια αναφορά στη διεθνή κατάσταση!

Ούτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη!

Ούτε για το τι χρειάζεται να γίνει στην Ευρώπη σήμερα!

Και κυρίως ούτε ένα μήνυμα στην Τουρκία, ούτε μια κουβέντα για τη Λιβύη.

Δεν θυμόμαστε ποτέ πρωθυπουργό που να μην έχει στη ΔΕΘ μια αναφορά έστω στη διεθνή κατάσταση, να αγνοεί την εξωτερική πολιτική!

Πού βρίσκεται άλλωστε ο ...παγκόσμιος Μητσοτάκης;

