Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές
Με απλά λόγια: τα νέα μέτρα θα έχουν θετική επίδραση, αλλά μικρότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Η οικονομία θα ανασάνει λίγο, αλλά δεν θα πάρει την πλήρη ώθηση που θα μπορούσε, αν υπήρχε ταυτόχρονα μια μείωση στον ΦΠΑ ή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ φορολογικές αλλαγές που εστιάζουν στους άμεσους φόρους και κυρίως στον φόρο εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι από το 2026 οι πολίτες θα έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη τους. Όμως, η πραγματική επίδραση στην οικονομία δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται στα χαρτιά, γιατί ο ΦΠΑ και οι άλλοι έμμεσοι φόροι παραμένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δούμε τους λεγόμενους «δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές». Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά πόσο επηρεάζει το ΑΕΠ κάθε ευρώ φόρου που μειώνεται ή αυξάνεται. Στην πράξη, αν η μείωση ενός φόρου αυξάνει το ΑΕΠ κατά 40 λεπτά, λέμε ότι ο πολλαπλασιαστής είναι 0,4.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι μειώσεις στους άμεσους φόρους έχουν θετικό αλλά σχετικά μικρό πολλαπλασιαστή, γύρω στο 0,2–0,4. Δηλαδή για κάθε 1 ευρώ λιγότερο φόρο, η οικονομία κερδίζει περίπου 20 έως 40 λεπτά ανάπτυξης. Αντίθετα, οι φόροι κατανάλωσης, όπως ο ΦΠΑ, έχουν αρνητικό πολλαπλασιαστή: από –0,3 έως –0,6. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ που αυξάνεται ο ΦΠΑ μειώνει την οικονομία έως και 60 λεπτά τον πρώτο χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΘ 2025: Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026

ΔΕΘ 2025: Αυτοί είναι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές του 2026

Οικονομία
Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά - Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά - Αλλάζει η φορολογία στα ενοίκια

Οικονομία
Μειώσεις 2 μονάδων στη φορολογική κλίμακα - Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών

Μειώσεις 2 μονάδων στη φορολογική κλίμακα - Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών

Οικονομία

Εδώ είναι το πρόβλημα: τα μέτρα μειώνουν τους φόρους εισοδήματος, αλλά επειδή ο ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητος σχεδόν στο σύνολο της χώρας - μειώνεται 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων- , μεγάλο μέρος από το έξτρα εισόδημα που θα αποκτήσουν οι πολίτες θα ξαναγυρίσει στο κράτος όταν επισκεφτούν τα σουπερμάρκετ ή πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτσι, το όφελος για την οικονομία «κόβεται» σχεδόν στη μέση.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να κερδίσει 600 ευρώ τον χρόνο από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Όμως, επειδή συνεχίζει να πληρώνει υψηλό ΦΠΑ σε τρόφιμα, λογαριασμούς και καύσιμα, μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό δεν μετατρέπεται σε καθαρή κατανάλωση που θα τονώσει την ανάπτυξη.

Με απλά λόγια: τα νέα μέτρα θα έχουν θετική επίδραση, αλλά μικρότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Η οικονομία θα ανασάνει λίγο, αλλά δεν θα πάρει την πλήρη ώθηση που θα μπορούσε, αν υπήρχε ταυτόχρονα μια μείωση στον ΦΠΑ ή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές –δηλαδή το «καύσιμο» που δίνει η φορολογική πολιτική στην οικονομία– θα μείνουν χαμηλοί. Αντί να κινηθούν σε θετικό εύρος κοντά στο 0,4, θα βρεθούν πιο κοντά στο μηδέν, γιατί η έμμεση φορολογία εξακολουθεί να «τραβάει χειρόφρενο» στην ανάπτυξη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Οικονομία
Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Προκλητικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Προκλητικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

Πολιτική
Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

healthstat.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr