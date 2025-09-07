Games
ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Καμία αναφορά για τις αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν έγινε στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Καμία αναφορά για τις αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όπως είχε γράψει και το Dnews δεν έγινε στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2025. Οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στα επιδόματα που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ του 2024 και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, δεν αναφέρθηκαν στη φετινή ΔΕΘ.

Έτσι οι αυξήσεις δεν πρόκειται να δοθούν άμεσα αλλά και οι όποιες αυξήσεις θα είναι περιορισμένες για το επίδομα παιδιού και το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αφού το επιδόματος στέγασης θα ενισχυθεί με την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

- αναζητούνται οι πόροι για την αύξηση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

- δεν θα αυξηθεί το επίδομα στέγασης λόγω επιστροφής ενοικίου τον Νοέμβριο. Η αύξηση του επιδόματος στέγασης κατά 16%, που δε θα υλοποιηθεί, θα καλυφθεί από τη καταβολή ενός και μόνο ενοικίου το χρόνο από το κράτος και θα δοθεί στους δικαιούχους για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

- δεν θα υπάρχουν κόφτες αφού αναμένεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων. Οπότε εκτιμάται ότι αν υπάρξουν νέα κριτήρια θα ενταχθούν στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες που είχαν γίνει το περασμένο Σεπτέμβριο και αναζητούνται πόροι από το οικονομικό επιτελείο για την εφαρμογή τους, οι αλλαγές στο επίδομα παιδιού είναι οι εξής:

  • Αύξηση από 70 σε 75 ευρώ του επιδόματος της πρώτης κλίμακας και σε 45 ευρώ για τη δεύτερη, ενώ, η τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού θα ενοποιηθεί με τη δεύτερη.
  • Αύξηση του επιδόματος της τρίτης κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο σε 45 ανά τέκνο και 90 ευρώ για τρίτο παιδί και επόμενα. Η αύξηση είναι 60,7% για όσους ήταν στην τρίτη εισοδηματική κλίμακα και θα πάνε στη δεύτερη. Για παράδειγμα, όσοι ήταν στην τρίτη εισοδηματική κατηγορία και έπαιρναν επίδομα 28 ευρώ τον μήνα για ένα παιδί τώρα θα παίρνουν 45 ευρώ.

Οι πιο ευνοημένοι με τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί (όταν εφαρμοστούν) είναι οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δεύτερη και την τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού.

Σε ότι αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατά 16%, από 216€ σε 250€ και προσαύξηση ανά παιδί από 54€ σε 75€. Στο ΕΕΕ υπάρχουν και σήμερα περιουσιακά κριτήρια τα οποία θα εφαρμοστούν και στα άλλα επιδόματα. Σήμερα λοιπόν το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.832 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 645 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, μειώνοντας τη δαπάνη για επιδόματα κατά 31 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση στη δαπάνη παρατηρείται στα αναπηρικά επιδόματα (κατά 10 εκατ. ευρώ), η οποία συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 8.819, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των δικαιούχων του 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

