Σε μια κοινωνία που έχει συγκλονιστεί τα τελευταία χρόνια από τις αποκαλύψεις για σεξουαλικά εγκλήματα προσωπικοτήτων από τον χώρο του θεάματος, οι σκληρές εκφράσεις της Μπριζίτ Μακρόν προκαλούν θύελλα αντιδράσεων.

Φεμινίστριες εξέφρασαν την Δευτέρα την οργή τους, αφού κυκλοφόρησαν βίντεο με την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, να καταφέρεται κατά ακτιβιστών που διατάραξαν την παράσταση ενός ηθοποιού που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό, κάνοντας λόγο για «βρωμιάρες σκύλες».

Η ομάδα της πρώτης κυρίας δήλωσε ότι η Μπριζίτ Μακρόν επεδίωκε να επικρίνει... τη «ριζοσπαστική μέθοδο» των ακτιβιστών στην διαμαρτυρία τους.

Το Σάββατο ακτιβίστριες διέκοψαν την παράσταση stand-up του 51χρονου Άρι Αμπιτάν, φορώντας μάσκες του ηθοποιού με τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής».

Η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησε την παράσταση την Κυριακή μαζί με την κόρη της, Τιφαίν Οζιέρ, και μίλησε με τον Αμπιτάν πριν ανέβει στη σκηνή, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε τοπικό μέσο, το Public, τη Δευτέρα.

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει ο Αμπιτάν στο κλιπ.

«Αν έρθουν τίποτα βρωμιάρες σκύλες θα τις διώξουμε», ακούγεται να απαντάει χιουμοριστικά η Μπριζίτ Μακρόν, χρησιμοποιώντας την αγενή έκφραση «sales connes» στα γαλλικά.

{https://x.com/S_Legrain/status/1998062208115527795?s=20}

Η φεμινιστική ομάδα πίσω από τη δράση του Σαββάτου, #NousToutes (κυριολεκτικά «Όλες εμείς»), μετατράπηκε σε hashtag στα κοινωνικά δίκτυα, με το βίντεο να αναπαράγεται μαζικά.

Μία ακτιβίστρια που συμμετείχε στη δράση, και η οποία χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Γκουέν για να αποφύγει τις συνέπειες μίλησε για «ακόμη μια προσβολή προς τα θύματα και τις φεμινιστικές ομάδες».

Σημειώνεται πως η Γαλλία έχει συγκλονιστεί τα τελευταία χρόνια από μια σειρά κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση εναντίον γνωστών προσωπικοτήτων του πολιτισμού.