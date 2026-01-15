Το βίντεο από την εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν έγινε γρήγορα viral με το κοινό να εντυπωσιάζεται από το στιλ της.

Σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο εμφανίστηκε η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία ανέβηκε στα decks και έγινε DJ για καλό σκοπό, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας συμμετείχε στην εκδήλωση έναρξης της καμπάνιας Pièces Jaunes 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου στη Disneyland Paris.

Μαζί με την Μπριζίτ Μακρόν, στα πλατό βρέθηκαν η Natacha Rafalski, πρόεδρος της Disneyland Paris, καθώς και ο Didier Deschamps, προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, δημιουργώντας ένα απρόσμενο DJ set που ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους.

Η καμπάνια Pièces Jaunes, που διοργανώνεται για 33η συνεχόμενη χρονιά από τη Fondation des Hôpitaux, έχει στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τη βελτίωση της καθημερινότητας παιδιών και εφήβων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία. Η φετινή δράση θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου, με τη στήριξη – όπως κάθε χρόνο – της Disneyland Paris, η οποία αποτελεί ιστορικό συνεργάτη της πρωτοβουλίας. Το βίντεο από την εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν στα decks έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν θετικά τον αυθορμητισμό και τη διάθεσή της να στηρίξει έναν τόσο σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό με έναν τρόπο απρόσμενο και γεμάτο ενέργεια.

{https://www.instagram.com/reels/DThklUJDJu4/}