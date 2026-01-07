«Δεν θέλουμε η Βενεζουέλα να βυθιστεί στο χάος» είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τρεις φάσεις για τη Βενεζουέλα: σταθεροποίηση, ανάκαμψη και μετάβαση.

Μιλώντας μετά από ενημέρωση όλων των γερουσιαστών την Τετάρτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ξεκινούν με τη σταθεροποίηση επειδή «δεν θέλουμε η Βενεζουέλα να βυθιστεί στο χάος». Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει σημαντική επιρροή στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με επικεφαλής την Ντέλσι Ροντρίγκεζ ενώ περιέγραψε τη συμφωνία πετρελαίου ως μέρος της φάσης σταθεροποίησης.

Σημείωσε πως η κυβέρνηση αναμένεται σύντομα να είναι σε θέση να πουλήσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας και να δημιουργήσει έσοδα, που ελέγχονται από τις ΗΠΑ, τα οποία θα «διανεμηθούν με τρόπο που να ωφελεί τον λαό της Βενεζουέλας».

«Βλέπουμε ήδη πρόοδο με αυτή τη νέα συμφωνία που έχει ανακοινωθεί και άλλες περισσότερες συμφωνίες που θα ακολουθήσουν», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η φάση της «ανάκαμψης», είπε ο Ρούμπιο, «διασφαλίζει ότι οι αμερικανικές, οι δυτικές και άλλες εταιρείες έχουν πρόσβαση στην αγορά της Βενεζουέλας με δίκαιο τρόπο. Ταυτόχρονα», οι ΗΠΑ θέλουν «να ξεκινήσουν να δημιουργούν τη διαδικασία συμφιλίωσης σε εθνικό επίπεδο εντός της Βενεζουέλας, έτσι ώστε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να λάβουν αμνηστία και να αποφυλακιστούν ή να επιστρέψουν στη χώρα, και να αρχίσουν να ανοικοδομούν την κοινωνία των πολιτών», είπε.

Η τρίτη φάση θα είναι «μια φάση μετάβασης». «Στο τέλος, θα εναπόκειται στον λαό της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του», σημείωσε ο Ρούμπιο.

«Μερικά από αυτά θα επικαλύπτονται. Το έχω περιγράψει (στους γερουσιαστές) με μεγάλη λεπτομέρεια. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες, αλλά νιώθουμε ότι προχωράμε εδώ με πολύ θετικό τρόπο», κατέληξε.