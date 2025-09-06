Μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης – Ανάσα για 500.000 φορολογούμενους

Περίπου 1,3 εκατομμύριο πολίτες φορολογούνται βάσει τεκμηρίων.

Από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για κατοικίες και αυτοκίνητα, μέτρο που, όπως εκτιμάται, θα ελαφρύνει φορολογικά περίπου 500.000 πολίτες.

Η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση μίας από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της, καθώς στο πρόγραμμα του 2023 είχε προβλεφθεί η μεσοσταθμική μείωση των τεκμηρίων στο ίδιο ποσοστό.

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να προσφέρει άμεσο όφελος σε φορολογούμενους με πολύ χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα, οι οποίοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν την κατοχή περιουσιακών στοιχείων όπως σπίτια και αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπέμψει το μήνυμα ότι ένα μέτρο που θεωρείται αναχρονιστικό περιορίζει πλέον την επιρροή του, καθώς η αποδοτικότητά του έχει μειωθεί αισθητά λόγω της ψηφιοποίησης των φορολογικών ελέγχων αλλά και της εφαρμογής του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 1,3 εκατομμύριο φορολογούμενοι από τους συνολικά 9 εκατομμύρια που υποβάλλουν δηλώσεις, εξακολουθούν να φορολογούνται βάσει τεκμηρίων.

Το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή το ποσό που προστίθεται στη φορολογητέα βάση εξαιτίας της κατοχής κατοικίας ή οχήματος, αλλά και λόγω του κατώτατου πλαφόν διαβίωσης που ορίζει η νομοθεσία, ανέρχεται σε 4,5 δισ. ευρώ.

Αν και το ποσό αυτό έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων όσο και εξαιτίας της εφαρμογής του ελάχιστου εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους, οι πρόσθετοι φόροι που καταλογίζονται στους πολίτες υπερβαίνουν ακόμη τα 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.