Στην επιστολή επανέρχεται στο περσινό αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά μείωση 5% στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 με επιστολή που απέστειλε στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς και στα αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου του Δήμου. Το αίτημα διατυπώνεται ενόψει της κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2025, η ΠΟΜΙΔΑ επανέρχεται στο περσινό αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό, υπογραμμίζοντας ότι τα δημοτικά τέλη εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει υψηλό.

Η ομοσπονδία προτείνει μείωση κατά 5% για τα οικιακά και επαγγελματικά τέλη το 2026, διατηρώντας παράλληλα όλες τις ισχύουσες μειώσεις για πολύτεκνους, ευπαθείς ομάδες και τις ειδικές εκπτώσεις σε επαγγελματικές χρήσεις ανά ΚΑΔ.

Όπως επισημαίνει, το μέτρο είναι «απόλυτα εφικτό» χάρη σε τρεις βασικούς λόγους: την αύξηση των εσόδων από τα δηλωθέντα επιπλέον τετραγωνικά κτισμάτων μέσω της ρύθμισης περί αδήλωτων χώρων, την ενίσχυση των δημοτικών εσόδων από το ΤΑΠ λόγω της τελευταίας αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών και τη σημαντική εξοικονόμηση δαπανών στον δημοτικό φωτισμό μέσω της μετάβασης σε τεχνολογία LED.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τον δήμαρχο να υιοθετήσει το αίτημα, τονίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα στηρίξει ουσιαστικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της πρωτεύουσας και θα αποτελέσει θετικό παράδειγμα και για άλλους δήμους της χώρας.