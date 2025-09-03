Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων για τον Απρίλιο 2026 – Τι αναφέρει το Bloomberg

Η Ελλάδα εμφανίζει πλέον υπεραπόδοση εσόδων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης για τη μεσαία τάξη, σε μια κίνηση που συνδέεται άμεσα με την απρόσμενη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας.

Το πρακτορείο τονίζει ότι, μετά από μια δεκαετία λιτότητας και περιορισμών λόγω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η Ελλάδα εμφανίζει πλέον υπεραπόδοση εσόδων, γεγονός που δίνει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να παρουσιάσει στη ΔΕΘ μέτρα άνω των 1,5 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, επιπλέον ενισχύσεις για οικογένειες και αυξημένες δαπάνες για συνταξιούχους αλλά και για τα σώματα ασφαλείας. Όπως αναφέρει το Bloomberg, εφόσον οι τάσεις αυτές συνεχιστούν, δεν αποκλείεται μια νέα δέσμη παροχών να ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026.

Το πρακτορείο υπογραμμίζει ότι τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν προκαλούσαν σοβαρές ανησυχίες στις αγορές, σε μια χώρα που έφτασε το 2015 ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ. Ωστόσο, αυτή τη φορά η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η αποφασιστική μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχει αυξήσει θεαματικά τη συμμόρφωση.

Το Bloomberg αναφέρεται στο γεγονός ότι το 2024 η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα κόντρα στις προβλέψεις για έλλειμμα, ενώ ανάλογες επιδόσεις αναμένονται και το 2025. Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι χαρακτηριστική, καθώς εκεί οι κυβερνήσεις πασχίζουν να περιορίσουν τα ελλείμματα υπό πίεση αγορών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το μυστικό αυτής της ανατροπής κρύβεται στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ένα «war room» με ζωντανά δεδομένα, drones για ελέγχους πλοίων, αλλά και την εφαρμογή Appodixi που επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν αποδείξεις. Το πρακτορείο σημειώνει ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων κοινωνικών δικτύων δίνει τη δυνατότητα για πιο στοχευμένους ελέγχους. «Τα έσοδα δεν προκύπτουν τόσο από τα πρόστιμα όσο από τη συμμόρφωση», τονίζει χαρακτηριστικά στέλεχος της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Παράλληλα, το πρακτορείο αναφέρεται στην εντυπωσιακή μείωση της «τρύπας» στον ΦΠΑ, από 25,4% το 2018 σε 13,7% το 2022, επισημαίνοντας ότι διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ, αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα. «Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή αξίζουν αναγνώριση», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζουνγκ Σικ Κανγκ, επικεφαλής αποστολής του Ταμείου στην Ελλάδα.

Τέλος, το Bloomberg σημειώνει ότι οι αγορές χαιρέτισαν τις ελληνικές επιδόσεις. Ενώ η Γαλλία βλέπει τα ομόλογά της να πιέζονται, το ελληνικό 10ετές διατηρείται στο 3,49%, χαμηλότερα ακόμη και από το αντίστοιχο γαλλικό. Στην επικείμενη ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να δείξει ότι οι θυσίες και η συμμόρφωση επιστρέφουν στους πολίτες, ενώ η τελική δοκιμασία θα έρθει το 2027, όταν θα επιδιώξει μια τρίτη θητεία – ένα πολιτικό στοίχημα που, όπως τονίζει το Bloomberg, δεν έχει κερδίσει κανένας Έλληνας πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια.