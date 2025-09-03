«Κληρώνει» για αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και επιταγή ακρίβειας

Απρόσμενη τροπή ενδεχομένως πάρει η εδώ και ένα χρόνο εξαγγελία για αύξηση των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Ένα χρόνο μετά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις από το βήμα της ΔΕΘ για αύξηση στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ από τις αρχές του 2025, οι προσδοκίες χιλιάδων δικαιούχων ενδεχομένως διαψευστούν. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις, οι αυξήσεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και ενώ άγνωστο παραμένει εάν θα υπάρξουν αντίστοιχες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ φέτος από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αποκάλυψε χτες το Dnews, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Το πρώτο σενάριο θέλει την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει την εφαρμογή των περσινών εξαγγελιών.

Το δεύτερο σενάριο θέλει την κυβέρνηση αντί μόνιμων αυξήσεων σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιδόμα παιδιού να ανακοινώνει επιταγή ακρίβειας που θα αντικαταστήσει την μονιμότητα των αυξήσεων.

Εφόσον προκριθεί το εν λόγω σενάριο, είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις καθώς οι εξαγγελίες του περασμένου Σεπτεμβρίου είχαν καλλιεργήσει την προσδοκία για μια πιο μόνιμη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Το αν θα προχωρήσει τελικά η κυβέρνηση με την παροχή εφάπαξ επιδόματος και τι ύψος θα έχει, αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι την Παρασκευή.

Οι αυξήσεις στα επιδόματα που ήδη έχουν ανακοινωθεί

Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις, προκειμένου να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια που θα επιτρέψουν την αύξηση του επιδόματος παιδιού. Οι αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και δεν υλοποιήθηκαν προβλέπουν:

Αύξηση της πρώτης εισοδηματικής κλίμακας από τα 70 στα 75 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί.

Αύξηση της δεύτερης κλίμακας στα 45 ευρώ, από 42 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Ενοποίηση της δεύτερης με την τρίτη εισοδηματική κλίμακα, με αποτέλεσμα οι οικογένειες που έως τώρα λάμβαναν μόλις 28 ευρώ τον μήνα να φτάνουν στα 45 ευρώ για κάθε παιδί. Για τρίτο παιδί και άνω, η ενίσχυση θα φτάνει τα 90 ευρώ.

Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα που την κατατάσσει στη δεύτερη κλίμακα θα μπορεί να δει το μηνιαίο ποσό να αυξάνεται έως και 270 ευρώ, έναντι 210 σήμερα. Οι πιο ευνοημένοι είναι οι δικαιούχοι της τρίτης εισοδηματικής κλίμακας, οι οποίοι μεταφέρονται στη δεύτερη και βλέπουν αύξηση έως 60%.

Αντίστοιχα, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα προγραμματίζεται αύξηση κατά 16%, με το βασικό ποσό να ανεβαίνει από τα 216 στα 250 ευρώ. Η προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται στα 75 ευρώ, από 54 ευρώ σήμερα. Για μια τετραμελή οικογένεια, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα με τις ενισχύσεις, προχωρά η συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά το 2025. Το Μητρώο θα ενσωματωθεί στο gov.gr και θα τελεί υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, με διασύνδεση με το TAXISnet ώστε να γίνονται διασταυρώσεις εισοδημάτων και περιουσίας σε πραγματικό χρόνο. Η πλήρης αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής θεωρείται δεδομένη, με στόχο να κατευθυνθούν καλύτερα οι πόροι των περίπου 13 δισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού προφίλ για κάθε πολίτη, όπου θα αποτυπώνονται όλες οι παροχές που λαμβάνει – από το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης, μέχρι τα επιδόματα ανεργίας, θέρμανσης ή αναπηρίας.