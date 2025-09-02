ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Η επιταγή ακρίβειας σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ.

Στην αναζήτηση του απαιτούμενου κονδυλίου για την αύξηση του επιδόματος παιδιού και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών - ιδίως εκείνων με παιδιά - έχει επικεντρωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το οικονομικό επιτελείο αναζητά τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, μετά και την προωθούμενη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ώστε η αύξηση των επιδομάτων να ενταχθεί στο «καλάθι» των παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα εξετάζονται δύο σενάρια:

η αύξηση του επιδόματος παιδιού και του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή

επιταγή ακρίβειας σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και του Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δώσει κάποιο κονδύλι στους εν λόγω δικαιούχους καθώς η αύξηση των επιδομάτων είχε προαναγγελθεί πέρσι στη ΔΕΘ και δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Η στήριξη της οικογένειας αναδεικνύεται σε βασικό άξονα του πακέτου κοινωνικών παρεμβάσεων, με την κυβέρνηση να θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ωστόσο η αύξηση των επιδομάτων θα συνδυαστεί με την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μιας νέας ψηφιακής βάσης που φιλοδοξεί να αλλάξει εκ βάθρων την επιδοματική πολιτική, εισάγοντας ενιαία κριτήρια και διασφαλίζοντας διαφάνεια στη διαχείριση των κοινωνικών παροχών.

Η πλήρης αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής θεωρείται δεδομένη, με στόχο την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των περίπου 13 δισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως.

Τα σενάρια αυξήσεων

Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις, προκειμένου να εξευρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια που θα επιτρέψουν την αύξηση του επιδόματος παιδιού. Οι αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και δεν υλοποιήθηκαν προβλέπουν:

- Αύξηση της πρώτης εισοδηματικής κλίμακας από τα 70 στα 75 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί.

- Αύξηση της δεύτερης κλίμακας στα 45 ευρώ, από 42 ευρώ που ισχύει σήμερα.

- Ενοποίηση της δεύτερης με την τρίτη εισοδηματική κλίμακα, με αποτέλεσμα οι οικογένειες που έως τώρα λάμβαναν μόλις 28 ευρώ τον μήνα να φτάνουν στα 45 ευρώ για κάθε παιδί. Για τρίτο παιδί και άνω, η ενίσχυση θα φτάνει τα 90 ευρώ.

Έτσι, μια οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα που την κατατάσσει στη δεύτερη κλίμακα θα μπορεί να δει το μηνιαίο ποσό να αυξάνεται έως και 270 ευρώ, έναντι 210 σήμερα. Οι πιο ευνοημένοι είναι οι δικαιούχοι της τρίτης εισοδηματικής κλίμακας, οι οποίοι μεταφέρονται στη δεύτερη και βλέπουν αύξηση έως 60%.

Αντίστοιχα, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα προγραμματίζεται αύξηση κατά 16%, με το βασικό ποσό να ανεβαίνει από τα 216 στα 250 ευρώ. Η προσαύξηση για κάθε παιδί αυξάνεται στα 75 ευρώ, από 54 ευρώ σήμερα. Για μια τετραμελή οικογένεια, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα με τις ενισχύσεις, προχωρά η συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά το 2025. Το Μητρώο θα ενσωματωθεί στο gov.gr και θα τελεί υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, με διασύνδεση με το TAXISnet ώστε να γίνονται διασταυρώσεις εισοδημάτων και περιουσίας σε πραγματικό χρόνο. Η πλήρης αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής θεωρείται δεδομένη, με στόχο να κατευθυνθούν καλύτερα οι πόροι των περίπου 13 δισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού προφίλ για κάθε πολίτη, όπου θα αποτυπώνονται όλες οι παροχές που λαμβάνει – από το επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης, μέχρι τα επιδόματα ανεργίας, θέρμανσης ή αναπηρίας.

Ενιαία κριτήρια και έλεγχος

Η νέα αρχιτεκτονική προβλέπει ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όλα τα επιδόματα. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα αξιολογούνται με βάση κοινά όρια εισοδήματος, αξία ακινήτων και πιθανώς τεκμήρια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε όσους τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με την πλήρη λειτουργία του Μητρώου, κάθε παροχή θα πρέπει να δηλώνεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την απονομή της, ώστε η εικόνα να είναι πάντα επικαιροποιημένη. Θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι, τόσο δειγματοληπτικοί όσο και στοχευμένοι, για να εντοπίζονται περιπτώσεις πολλαπλών ενισχύσεων που αφορούν την ίδια ανάγκη.

Νέες συγχωνεύσεις επιδομάτων

Η κυβέρνηση σχεδιάζει και συγχωνεύσεις επιδομάτων που σήμερα αλληλοεπικαλύπτονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το επίδομα στέγασης, το οποίο μπορεί να φτάνει τα 210 ευρώ, και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής των 360 ευρώ που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Με τη νέα πολιτική τα δύο αυτά θα ενοποιηθούν, ώστε να αποφευχθεί η διπλή ενίσχυση για την ίδια ανάγκη.

Παράλληλα, στις προτεραιότητες εντάσσεται η ενίσχυση στοχευμένων ομάδων, κυρίως οικογενειών με παιδιά, αλλά και ευάλωτων ηλικιωμένων. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι, αν και θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός δικαιούχων, τα ποσά για όσους παραμείνουν στο σύστημα θα είναι υψηλότερα.