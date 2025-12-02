Οι δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα, που είχε τοποθετηθεί στην Θεσσαλονίκη εις μνήμη των θυμάτων γυναικοκτονιών.

Τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πριν από λίγες μέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, με παρουσία του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη ως φόρο τιμής για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα θύματα των γυναικοκτονιών ξήλωσαν και εξαφάνισαν άγνωστοι δράστες.

Η πλάκα μπήκε με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, στη μνήμη των γυναικών που κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους τους.

Όμως, λίγες ημέρες αργότερα άγνωστοι αφαίρεσαν και απομάκρυναν την πλάκα μαζί με τα στηρίγματα από το σημείο όπου ήταν τοποθετημένη, ανάμεσα στα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Ο Σοροπτιμιστικός 'Ομιλος «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πράξη αυτή.

Παράλληλα η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, Μαίρη Σαμαρτζίδου ανέφερε πως, μέσα στο επόμενο διάστημα με τη στήριξη της δημοτικής αρχής η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο.

Η κ.Σαμαρτζίδου τόνισε: «Υπάρχουν κάποιοι μισογύνηδες, μυστικοί αρουραίοι της νύχτας που εξαφάνισαν την πλάκα που τοποθετήσαμε στη μνήμη των κακοποιημένων γυναικών και των θυμάτων των γυναικοκτονιών» και κατέληξε λέγοντας πως η επόμενη θα έχει γραμμένο το μήνυμα τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά.