Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Πελταστής - 25» στον «Αμπελώνα», περιοχή της Κομοτηνή.

Η τελική φάση της τακτικής άσκησης «Πελταστής 25», με συμμετοχή τμημάτων και μέσων της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Πόγραδετς», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο πεδίο ασκήσεων «Αμπελώνα» στην περιοχή της Κομοτηνής, με την παρουσία του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης και αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η άσκηση στόχευε στην εκπαίδευση προσωπικού, εφέδρων και εθνοφυλάκων μέσα από ρεαλιστικά σενάρια, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας, καθώς και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της κοινής επιχειρησιακής αντίληψης, σε περιβάλλον που προσομοιάζει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολέμου.

Πρόκειται για μία εθνική άσκηση μικρής κλίμακας και μερικής ανάπτυξης δυνάμεων, η οποία περιέλαβε επιχειρήσεις εξάλειψης εχθρικού αεροπρογεφυρώματος και αντιμετώπιση δυσανάλογων απειλών κατά κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων οι:

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων

ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Εμμανουήλ Ταπατζάς

ο διοικητής της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος» υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης

ο διοικητής της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας «Μακεδονία» υποστράτηγος Ηλίας Κωστάκης

ο υποδιοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης υποστράτηγος Ιωάννης Κωστούλας

ο πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών Φίλιππος Κωσταράς

εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=IcOPyoVhk1U}