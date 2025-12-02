Κλείνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Επιδόματος Παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ ξεκινά καθώς την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18:00 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21.

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.