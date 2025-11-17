Αντίστροφη μέτρηση για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ τα οποία αναμένεται να πληρωθούν νωρίτερα καθώς η τελευταία μέρα του μήνα είναι Κυριακή.

Λίγο νωρίτερα θα πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς η τελευταία ημέρα του μήνα είναι Κυριακή. Συνεπώς, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου το απόγευμα. Όπως κάθε μήνα, ο ΟΠΕΚΑ δίνει την εντολή πληρωμή η οποία εκτελείται από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα.

Μηνιαία πληρωμή επιδόματος παιδιού

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του επιδόματος παιδιού και των άλλων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Τρεις πληρωμές back to back μέχρι και τον Ιανουάριο.

Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρώσει 3 δόσεις στους δικαιούχους μέχρι και τον Ιανουάριο ενώ η πληρωμή για τον Ιανουάριο, ελέω γιορτών θα έρθει πριν από τα Χριστούγεννα.

Τρεις πληρωμές έρχονται για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού μέχρι την ολοκλήρωση του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα υπάρξει νωρίτερη πληρωμή εντός Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου, για όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής πληρωμές: