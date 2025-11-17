Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού γεγονός που θα συμπαρασύσει προς τα πάνω και τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων, δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το νέο πλαίσιο εισφορών για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες το οποίο προβλέπει τη λειτουργία ασφαλιστικών κατηγοριών με συγκεκριμένα ποσά για Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση, καθώς και για την Εφάπαξ Παροχή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όλοι οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι υποχρεούνται να εντάσσονται σε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής.

Η επιλογή κατηγορίας γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αίτησης και είναι ανεξάρτητη για κάθε κλάδο ασφάλισης. Το δικαίωμα άσκησης της επιλογής ανανεώνεται κάθε χρόνο, ενώ με το νέο καθεστώς έχει τεθεί και νέο ανώτατο όριο εισφορών.

Για το έτος 2025, η ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ βρίσκεται πλέον διαθέσιμη, δίνοντας στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να δηλώσουν την κατηγορία κατάταξής τους. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ, ενώ με την πρόσβαση ανακτώνται αυτόματα τα ταυτοτικά στοιχεία του χρήστη. Παράλληλα, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες, εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατηγορίες ανάλογα με την ασφαλιστική ιδιότητα και υπάρχει ειδικό πεδίο για δήλωση τυχόν παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αίτηση καταχωρείται, λαμβάνει αριθμό συστήματος και παρέχεται σχετικό αποδεικτικό.

Στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της κατηγορίας που ταιριάζει στις οικονομικές σας δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα:

Μπορείτε να επιλέξετε για την Κύρια Ασφάλιση την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.

Αν δεν έχετε συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε την ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών.

Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: