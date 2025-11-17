Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για επίδομα θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ - με το 50% των δυνητικών δικαιούχων να έχει ήδη «κλειδώσει» την ενίσχυση.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου 70% των πάνω από 500.000 αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί αφορά επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο για ακόμη μια χρόνια επιδοτούνται οι αγορές που αφορούν επίσης:
- φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη),
- φυσικό αέριο,
- υγραέριο,
- καυσόξυλα,
- βιομάζα (πέλετ),
- θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και
- ηλεκτρική ενέργεια.
Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, φτάνοντας έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η προκαταβολή - το 60% του περυσινού ποσού - θα πιστωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
Παρά την απλότητα της διαδικασίας, συχνά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του επιδόματος.
Κύριες «παγίδες» είναι:
- Η δήλωση IBAN στο όνομα του/της συζύγου αντί του αιτούντος: Το IBAN πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον δικαιούχο και να έχει δηλωθεί εγκαίρως στην πλατφόρμα.
- Ο λανθασμένος ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου (της συζύγου αντί του δικαιούχου), που μπλοκάρει τη διασταύρωση. Η λύση είναι είτε ανάκληση και νέα αίτηση από τον/τη σύζυγο έως 5/12, είτε διόρθωση του ΑΦΜ από τον πρατηριούχο εντός 14 ημερών.
- Τα προβλήματα σε διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι ή ασυμφωνία ΑΦΜ μεταξύ αίτησης και παραστατικών.
- Οι δικαιούχοι ΚΟΤ που ζητούν επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο δεν επιδοτείται. Για να λάβουν το βοήθημα, πρέπει να δηλώσουν άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο.