Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για επίδομα θέρμανσης οι ενδιαφερόμενοι στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ - με το 50% των δυνητικών δικαιούχων να έχει ήδη «κλειδώσει» την ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περίπου 70% των πάνω από 500.000 αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί αφορά επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο για ακόμη μια χρόνια επιδοτούνται οι αγορές που αφορούν επίσης:

φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη),

φυσικό αέριο,

υγραέριο,

καυσόξυλα,

βιομάζα (πέλετ),

θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και

ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, φτάνοντας έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η προκαταβολή - το 60% του περυσινού ποσού - θα πιστωθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Παρά την απλότητα της διαδικασίας, συχνά λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του επιδόματος.

Κύριες «παγίδες» είναι:

