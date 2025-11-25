Την Πέμπτη το απόγευμα αναμένεται να πληρωθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, μαζί και το επίδομα παιδιού.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 θα λάβουν δύο πληρωμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το απόγευμα της Πέμπτης καταβάλλεται η πέμπτη δόση του επιδόματος, ενώ για ορισμένους θα συμπεριληφθούν και αναδρομικά. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πληρωθεί και η έκτη δόση, γεγονός που οδηγεί σε δύο καταβολές μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Πριν από την πληρωμή, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε επανυπολογισμό των ποσών, βάσει των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Συνεπώς, το ύψος της ενίσχυσης για το τελευταίο δίμηνο ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Ποιοι θα δουν μειωμένο επίδομα ή θα επιστρέψουν χρήματα

Όσοι δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με πέρυσι μπορεί να λάβουν μειωμένη ενίσχυση ή ακόμη και να χρειαστεί να επιστρέψουν ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη χρονιά, εφόσον ξεπέρασαν τα αντίστοιχα εισοδηματικά όρια.

Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Αναδρομικά θα πιστωθούν σε όσους υπέβαλαν νέα αίτηση ή προχώρησαν σε τροποποίηση μετά την καταβολή της τέταρτης δόσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λάβουν συγκεντρωμένα και τις πέντε δόσεις στο τέλος Νοεμβρίου.