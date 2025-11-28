Οικονομική ενίσχυση 1.000€ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από 1η Ιανουαρίου 2026 στο Δήμο Σουλίου.

Η μάχη για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα συνεχίζεται με τον Δήμο Σουλίου να προχωρά στην χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από 1η Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική είδηση για τις οικογένειες του Δήμου που ετοιμάζονται να υποδεχθούν από τη νέα χρονιά τα νέα τους μέλη είτε σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδί εντός του 2026.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελώντας ένα μέτρο–ανάσα για τους νέους γονείς και μια έμπρακτη προσπάθεια αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης. Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ αφορά αποκλειστικά οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου και στοχεύει να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που συνοδεύουν τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση ενός παιδιού από βρεφικό εξοπλισμό έως βασικά είδη φροντίδας.

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή κοινωνική παρέμβαση, ειδικά για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας, όπου η υπογεννητικότητα έχει οδηγήσει σε σταθερή μείωση του πληθυσμού, γήρανση των μικρών κοινοτήτων και πιέσεις στη λειτουργία σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ντάνη, η απόφαση αυτή αποτελεί «επένδυση στο μέλλον του τόπου», καθώς στόχος είναι τόσο η στήριξη των υπαρχουσών οικογενειών, όσο και η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ανακοινωθούν οι ακριβείς προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους.