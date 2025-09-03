Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Με αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια η ρύθμιση

Η πρόταση αφορά αποκλειστικά τους συνεπείς δανειολήπτες.

Η κυβέρνηση μεταθέτει τις ανακοινώσεις για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μετά τη ΔΕΘ, περιορίζοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– τις προσδοκίες για μεγαλύτερη έκπτωση στη συναλλαγματική ισοτιμία πέραν του εύρους 10%-25% που προβλέπει η πρόταση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Η πρόταση, η οποία αφορά αποκλειστικά τους συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στις υψηλότερες εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, μόνο όσοι έχουν ακίνητη περιουσία έως 185.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν το μέγιστο «κούρεμα» 25%, ενώ όσοι διαθέτουν περιουσία έως 231.250 ευρώ θα ενταχθούν στο 20% και έως 277.500 ευρώ στο 15%. Η πλειονότητα των δανειοληπτών εκτιμάται ότι θα ενταχθεί στην τέταρτη κατηγορία, η οποία δεν έχει εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια, αλλά προβλέπει οριζόντιο «κούρεμα» 10%.

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε ελβετικό φράγκο που αφορά η πρόταση εκτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ, με τη Eurobank να κατέχει το μεγαλύτερο μέρος (1,8 δισ.), ενώ ακολουθούν η Πειραιώς με περίπου 600 εκατ., η Εθνική με 200 εκατ. και η Alpha με λιγότερα από 150 εκατ. Επιπλέον, περίπου 1,5 δισ. ευρώ έχει ήδη μεταβιβαστεί σε funds μέσω τιτλοποιήσεων.

Η λύση που προτείνει το υπουργείο περιλαμβάνει και τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο μεταξύ 2,30% και 2,90%, ανάλογα με τα οικονομικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη. Σήμερα, τα δάνεια αυτά τιμολογούνται με βάση το επιτόκιο sarron –που αντικατέστησε το libor– και επιβαρύνονται με spread περίπου 1,5%.

Σημαντικός περιορισμός για τους ενδιαφερόμενους αποτελεί η υποχρεωτική παραίτηση από άλλα ένδικα μέσα, κάτι που αναμένεται να μειώσει δραστικά τον αριθμό όσων θα ενταχθούν στη ρύθμιση, πιθανότατα σε λιγότερους από τους μισούς δικαιούχους.

Οι τράπεζες έχουν υπολογίσει τις πιθανές απώλειες με βάση αυτό το δεδομένο, γεγονός που εξηγεί και την περιορισμένη αύξηση των προβλέψεων.