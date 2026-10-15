«Δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ο Γιάννης Μπέζος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του πορεία και στον ρόλο που έχει ο άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη της υποκριτικής.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν θα ήθελε να γράψει βιβλίο για τη ζωή του: «Δεν θα έγραφα κανένα βιβλίο. Δεν έχω σκοπό να γράψω κανένα βιβλίο. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι τρομερά σημαντικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πιστεύω ότι κάνω τη δουλειά μου. Προσπαθώ να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ…».

Την ίδια ώρα τόνισε ότι σέβεται την γνώμη και την κριτική των άλλων προς το πρόσωπό του, με την προϋπόθεση να προέρχεται από άτομο που εκτιμά.

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στο συναίσθημα της αδικίας, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει αισθανθεί να αδικείται στη ζωή του: «Δεν έχω αδικηθεί ποτέ, δεν έχω νιώσει να με έχει αδικήσει κανείς ποτέ. Εκτός αν με αδίκησε και δεν το πήρε χαμπάρι, δεν νομίζω να έχω αδικηθεί και να έγινε δεν με ‘ακούμπησε’ κάτι. Σκέφτομαι με έναν τρόπο ότι πρέπει να κάνω αυτοκριτική και δεν κριτικάρω εύκολα τους άλλους».

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Και συνέχισε: «Δεν ένιωσα κριτική… Να σας πω ότι ξεκίνησα πολύ χαμηλά, από το τίποτα… Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να μου δώσουν πράγματα, χωρίς να μου τα χαρίσουν φυσικά. Για κάποιον λόγο μου τα δώσανε. Κάτι περίμεναν από μένα… Και εγώ ήμουν εκεί, παρών και προσπάθησα να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είναι ότι δεινοπάθησα για να βρω έναν ρόλο ή ότι κυνήγησα να κάνω την επιτυχία ή ότι ένα περίεργο κύκλωμα είχε συνωμοτήσει να μην ακουστεί η φωνή μου. Τα θεωρώ λίγο αστεία πράγματα αυτά».

Σε ό,τι αφορά την δουλειά του και τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν ηθοποιό, ανέφερε: «Θέλει σοβαρότητα. Θέλει επαγγελματισμό και θέλει κύρος. Και θέλει και ένα άλλο, να μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στη σκηνή από τους φοβισμένους ανθρώπους… Να μην φοβάσαι γενικότερα, να είσαι πιο τολμηρός, να έχεις δράση, να μιλάς και να έχει σκέψη…».

Για την κριτική και τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται, ο Γιάννης Μπέζος, τόνισε: «Πολλοί λένε διάφορα, και εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ και έχω πει πράγματα τα οποία προφανώς δεν αρέσουν σε κάποιους. Αυτό δε σημαίνει κάτι όμως. Δηλαδή εδώ έχει χυθεί αίμα για να μπορούν να μιλάνε ελεύθερα οι άνθρωποι... Δεν θα αισθανθώ την αδικία (σ.σ στην κριτική). Βεβαίως, σέβομαι τη γνώμη του άλλου εάν τον εκτιμώ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη δουλειά μας και υπήρχαν που δε μου λένε τίποτα, οπότε δεν μετράει κάτι. Η επίσημη κριτική έχει να κάνει με ανθρώπους που εκτιμώ και αυτά που λένε είναι με βάση… Στο δρόμο της αυτοκριτικής με βάζει πρώτα ο εαυτός μου…», κατέληξε ο Γιάννης Μπέζος.

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι η σειρά «Σούπερ Ήρωες» είναι η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική σειρά που κάνει: «Με κουράζει πάρα πολύ η τηλεόραση πια και θέλω εάν είναι κάτι που είναι γοητευτικό και δεν είναι τόσο μεγάλης σε μέγεθος, αλλά ένας μικρός ρόλος, καλός αλλά χαρακτηριστικός και καλοπληρωμένος, πολύ ευχαρίστως θα το κάνω», κατέλησε ο Γιάννης Μπέζος.

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