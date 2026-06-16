Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Νίκος και η Στέλλα ορίζουν το «τουρλουμπούκι» τους, η Ελένη δίνει απάντηση στην πρόταση γάμου του Δημήτρη και ο Ηρακλής κάνει μια πρόταση στη Τζένη που την εκπλήσσει.

Επεισόδιο 52: «Ποιοι ακριβώς είμαστε οικογένεια (και ποιοι όχι)»

Σε αυτό το επεισόδιο, οι προτάσεις πάνε κι έρχονται! Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης κι ο Βίκτωρας που κάνουν μια σοβαρή πρόταση στην κυρία Ελένη, αλλά και ο Νίκος με τη Στέλλα και τις κόρες του, που κάνουν μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με το αν αποτελούν «οικογένεια» ή όχι.

Ταυτόχρονα η Τζένη έχει τρομοκρατηθεί γιατί κι ο Ηρακλής θέλει να της κάνει μια πρόταση, αλλά εκπλήσσεται όταν συνειδητοποιεί ότι η πρόταση του δεν είναι εκείνη που νόμιζε ότι θα κάνει, ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να περάσει όμορφες στιγμές με την Ελένη και τον Βίκτωρα με το άγχος πάντα της πιθανής επιστροφής της Κατερίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=a-vU-KfQnw0}

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Θα καταφέρουν η Ζωή κι η Σοφία να είναι ευγενικές με τη Στέλλα, όπως τους έχει ζητήσει ο πατέρας τους;

Έχει η Στέλλα θέση στην οικογένεια τους; Ή όχι;

{https://www.youtube.com/watch?v=Y-DiPWIibQ0}

Μπορούν ο Δημήτρης, η Ελένη κι ο Βίκτωρας να θεωρούν τους εαυτούς τους οικογένεια; Και θα γίνει αν γυρίσει ξαφνικά η Κατερίνα, η βιολογική του μητέρα;

Τι πρόταση θα κάνει στην Τζένη ο Ηρακλής και τι ρόλο θα παίξει στην απάντηση της ο Στέλιος;

{https://www.youtube.com/watch?v=ZpX_uTFuYjo}

Υπάρχει τελικά κάποια εντελώς κανονική οικογένεια ή ο καθένας μας κάνει το καλύτερο που μπορεί;

{https://www.youtube.com/watch?v=DiT1NSve24U}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».