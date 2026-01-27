Ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα καταφέρουν να μπουν στο σπίτι του MasterChef και ποιος θα αποχαιρετήσει το όνειρο;

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία των auditions, βρέθηκαν χθες (Δευτέρα 26/1) στην κουζίνα του MasterChef 10. Ωστόσο, για δύο από αυτούς, τον Κωνσταντίνο Γαρυφάλλου και τον Αλέξανδρο Νεανίδη, το ταξίδι στον φετινό διαγωνισμό έφτασε νωρίς στο τέλος του.

Κι αν η πρώτη μέρα αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική, η συνέχεια προβλέπεται να είναι εξίσου δύσκολη. Ο μόνος που αισθάνεται, προς το παρόν, ασφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, ο οποίος εξασφάλισε χθες τη λευκή ποδιά και τη θέση του στο MasterChef 10.

Απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι διαγωνιζόμενοι που φοράνε ακόμα τις μαύρες ποδιές συνεχίζουν να διεκδικούν τη θέση τους στην κουζίνα του MasterChef 10, με έναν από αυτούς να αποχωρεί οριστικά στο τέλος της βραδιάς.

{https://www.youtube.com/watch?v=9-ixnl-XuB0}

Στην αρχή οι παίκτες θα σχηματίσουν ζευγάρια και θα βρεθούν αντιμέτωποι, ένας εναντίον ενός, σε μαγειρικές μονομαχίες. Οι νικητές κάθε μονομαχίας θα κερδίσουν τη λευκή ποδιά που οδηγεί απευθείας στο σπίτι του MasterChef 10.

Αντίθετα, οι ηττημένοι θα οδηγηθούν σε δοκιμασία αποχώρησης. Αυτή θα είναι η τελευταία τους ευκαιρία να διεκδικήσουν και να φορέσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά με το όνομά τους.

Για ποιον θα τελειώσει οριστικά απόψε η πορεία του στον διαγωνισμό και ποιοι θα είναι οι 14 διαγωνιζόμενοι που θα μπουν το βράδυ στο σπίτι του MasterChef 10;

{https://www.youtube.com/watch?v=wR-LACLJ9Rk}