Με χιούμορ και καλή διάθεση άνοιξε τις πόρτες του MasterChef 10 ο Αντώνης.

Για ακόμη μία ημέρα, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef 2026, μπήκαν στην κουζίνα για να μαγειρέψουν με πάθος και ζήλο διεκδικώντας την λευκή ποδιά και την είσοδό τους στο παιχνίδι.

Ο στόχος είναι κοινός και συγκεκριμένος: να εντυπωσιάσουν τους τρεις chef - κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να αποσπάσουν τουλάχιστον δύο «ναι».

Οι απαιτήσεις αυξάνονται, η ένταση κορυφώνεται και ο κάθε διαγωνιζόμενος δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο Αντώνης, ήταν ένας από τους υποψηφίους που μπήκαν να μαγειρέψουν στο πλατό του φετινού διαγωνισμού. Η διαφορά από όσους έχουν περάσει μέχρι τώρα από τον φακό της εκπομπής, είναι το χιούμορ του και η όρεξη που φαίνεται να έχει για τη ζωή.

Ήδη από την προετοιμασία του πιάτου του, ξεκίνησε να λέει αστεία, ενώ όπως δήλωσε ζει την «μετά – εφηβεία του». Βάζει λίγο κρασί στην κατσαρόλα και πίνει λίγο από αυτό, ενώ παράλληλα λέει ανέκδοτα, χορεύει και τραγουδάει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μπροστά στους τρεις κριτές, παρουσίασε το πιάτο του με ταπεραμέντο, ενώ κατάφερε να «τρελάνει» και τον Σωτήρη Κοντιζά με το χιούμορ του. Με την μαγειρική του ωστόσο κατάφερε να αποσπάσει τα 3 πολυπόθητα «ναι» για να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=dOuYteIWQps}